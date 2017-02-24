Право на три полоски: adidas судится с брендами, которые используют их фирменный знак

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Концерн adidas считает, что бренд Puma скопировал один из фирменных знаков компании. Ею стали четыре полоски по бокам футбольных бутс. В компании опасаются, что потребитель может перепутать кроссовки Puma с моделью adidas классического дизайна с тремя полосками по бокам. adidas подал иск, где назвал три полоски частью «коммерческого магнетизма» своего бренда и потребовал прекратить продажу кроссовок Puma, похожих на обувь серии Boots. Суд требования отклонил.

Это не первый случай, когда немецкий концерн отстаивает три полоски. Ранее adidas уже судился с брендом Marc Jacobs за то, что в его коллекции была одежда с тремя полосками и подал иск против Skechers за схожий дизайн кроссовок. В прошлом месяце требования изменить логотип с тремя полосками были предъявлены и американской компании из Силиконовой долины Tesla Motors.

Подготовила Янина Борисова