Личности

Принц Уильям рассказал о своей семье в новом выпуске GQ

Иванна Петрович
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Британская версия журнала GQ в качестве главного героя июльского выпуска выбрала принца Уильяма. Новый номер будет посвящен психологическому здоровью. В интервью с Аластером Кэмпбеллом будущий король Великобритании среди прочего поделился своими переживаниями смерти матери, принцессы Дианы, в 1997 году.

«Мне не хватает советов матери, иногда я нуждаюсь в них. Мне понадобилось почти 20 лет, чтобы со спокойствием говорить о ней. Я бы хотел познакомить ее с моей семьей и супругой Кейт. Большинство людей, потерявших своих близких, могут выбрать — хотят они поделиться своей историей или нет. У меня этого выбора не было. Все знали о смерти принцессы Дианы», — рассказал Уильям.

Фотосессия королевской семьи проходила в Кенсингтонском дворце, снимал канадский фотограф Норман Джин Рой. В окружении родных Уильям подчеркнул мысль о непростой судьбе своих детей, которые никогда не смогут узнать, что такое реальная жизнь без внимания прессы и вторжения в личное пространство.

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