Коллекции

Призрак Лувра: Показ Louis Vuitton FW 17-18

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Команда Louis Vuitton представляет себе мир без границ. Правда, это совсем не относится к их собственному шоу. Новый показ осенне-зимней коллекции французского бренда состоялся в районе крупнейшего художественного музея мира — Лувра. Дабы попасть внутрь, зрителям пришлось преодолеть своеобразные преграды, которые ограждали показ от нежданных гостей. Толпы охотников на знаменитостей и просто любопытных прохожих полностью заслоняли узкий, никак не обозначенный вход в здание. В результате чего многие гости остались раздраженными и попросту боялись пропустить показ.

Однако, попав внутрь, зрители могут еще до начала шоу оценить все вещественное пространство и изящно освещенные статуй. Гескьер черпал вдохновение из разных источников. Конечно, как и все предыдущие показы, заключительное шоу сезона осень-зима 2017 было под политическим влиянием, но все же здесь одежда оставалась просто одеждой. Гескьер размышляет над размывающимися границами в современном мире — культурными и гендерными. По его словам: «Главная цель заключается в том, чтобы всевозможные меры по восстановлению духа кочевничества, где очертания городов будут размываться с окружающим ландшафтом».

Дизайнер сконцентрирован на спортивной, повседневной одежде: бесплатные брюки из денима, облегающих леггинсах, просторных платьях, а также не скользящие движения коротких юбках. Николя Гескьер предложил широкий диапазон от коротких до более длинных кожаных курток, декорированных цветных мехом. Помимо этого, креативный директор Louis Vuitton внимательно подходит к выбору фактурных материалов и сочетает в своей работе тонкий трикотаж с яркой шерстью, твид с белоснежным хлопком, кружева с тонким шелком. Обрамление коллекции стала темная обувь, кожаные сумки и клатчи, а также широкие пояса.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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