Призрак Лувра: Показ Louis Vuitton FW 17-18

Однако, попав внутрь, зрители могут еще до начала шоу оценить все вещественное пространство и изящно освещенные статуй. Гескьер черпал вдохновение из разных источников. Конечно, как и все предыдущие показы, заключительное шоу сезона осень-зима 2017 было под политическим влиянием, но все же здесь одежда оставалась просто одеждой. Гескьер размышляет над размывающимися границами в современном мире — культурными и гендерными. По его словам: «Главная цель заключается в том, чтобы всевозможные меры по восстановлению духа кочевничества, где очертания городов будут размываться с окружающим ландшафтом».
Дизайнер сконцентрирован на спортивной, повседневной одежде: бесплатные брюки из денима, облегающих леггинсах, просторных платьях, а также не скользящие движения коротких юбках. Николя Гескьер предложил широкий диапазон от коротких до более длинных кожаных курток, декорированных цветных мехом. Помимо этого, креативный директор Louis Vuitton внимательно подходит к выбору фактурных материалов и сочетает в своей работе тонкий трикотаж с яркой шерстью, твид с белоснежным хлопком, кружева с тонким шелком. Обрамление коллекции стала темная обувь, кожаные сумки и клатчи, а также широкие пояса.
Подготовила Екатерина Горбенко