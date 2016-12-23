Продолжение следует: съемки «Секса в большом городе» стартуют летом 2017

0 0 0

Несмотря на низкие рейтинги второй части, Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон снова соберутся на съемочной площадке, чтобы порадовать поклонников культового сериала.

«Все 4 актрисы подписали контракт на участие в «Секс в большом городе 3». Сценарий уже давно написан и утверждён всеми членами команды», — сообщает американский сайт RadarOnline.

По словам режиссера Майкла Патрика Кинга «Секс в большом городе» по-прежнему остается популярным, а это в очередной раз подтверждает любовь зрителей к легендарному сериалу.

«Сара Джессика Паркер и я оба знаем, что у этой истории есть концовка. Четыре героини сериала до сих пор в моей голове – я не отпускал их», — добавил Майкл Кинг.

Напомним, что за последние 6 лет в прессе то и дело появлялась информация о воссоединении на телеэкранах Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды. По слухам, съемки 3 части сериала запланированы уже на лето следующего года.