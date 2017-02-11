Простые силуэты на показе Carolina Herrera FW 17-18

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«Здесь присутствуют очень простые силуэты, — говорит дизайнер Каролина Эррера, указывая на снимки моделей, размещенные на специальной доске перед началом шоу. — Менее сложные вещи кажутся мне более современными». В новом сезоне дизайнер стремилась обновить свои эстетические символы. К примеру, серия белоснежных рубашек, представленная в первых шести выходах, основана на равномерных трапециевидных формах. Акцент Эррера создавала при помощи бархатных черных лент, завязаный в аккуратный бант под воротником. Еще одним экспериментом стало платье-рубашка, которое в исполнении Каролины выглядело сдержано и элегантно.

Не смогла дизайнер устоять и от фирменных для ее бренда вечерних платьев в пол. На подиуме был представлен блок нарядов с использованием темно-синего материала с полупрозрачными вставками и поясами, которые подчеркнули женственные силуэты талии, несколько нарядов винного оттенка с белоснежным принтом в виде гороха, а также нежно-розовые платья из струящихся тканей. Заключительным стал выход модели в длинном бархатном платье темно-синего цвета и шифоновой повязкой на шее. «С помощью этой коллекции, я хочу показать сущность Дома Herrera», — добавила Каролина.

Подготовила: Екатерина Горбенко