Коллекции

Прямые силуэты в коллекции Salvatore Ferragamo FW 17-18

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Сложно сказать, как именно должен выглядеть ready-to-wear от Salvatore Ferragamo. Бренд всегда ассоциируется с кожаными изделиями безупречного качества: ремни, лоферы, туфли на платформе в цветах радуги. Все, что же касается одежды — всегда находиться под знаком вопроса. Вот уже второй сезон подряд креативный директор женской линии — Фульвио Риджони формирует собственное видение одежды от Ferragamo. «Динамично, роскошно, комфортно и в то же время — чувственно», — такое описание дал своей новой осенне-зимней коллекции дизайнер за кулисами показа.

Данные эпитеты подойдут под множество эстетических направлений однако, в данном случае, окончательный образ еще не сформирован. Дизайнер позаимствовал цвета, формы и настроение необычной роскоши из телевизионного кампейна Сержа Лютенса созданной для Jun Rope в 70-х. «Его видение красоты — очень своеобразно и даже сюрреалистично, — сказал Риджони. — Я же решил придать ей более реалистичного вида».

Формы одежды кажутся очень удобными: стройные платья, пальто и юбки оставляли вдоволь свободы для движений также, как и спортивные укороченные пуховики и брюки со штрипками. В целом создалось ощущение нежной утонченности и многогранности. Дизайнер наполняет коллекцию нежно-голубой палитрой, леопардовыми паттернами, высокими перчатками, длинными пальто, платьями из цветной кожи, меховыми воротниками, а также более строгими, черными жакетами.

KIM_0845_resized
KIM_0859_resized
KIM_0877_resized
KIM_0891_resized
KIM_0911_resized
KIM_0927_resized
KIM_0945_resized
KIM_0961_resized
KIM_0977_resized
KIM_0993_resized
KIM_1009_resized
KIM_1025_resized
KIM_1045_resized
KIM_1063_resized
KIM_1079_resized
KIM_1101_resized
KIM_1127_resized
KIM_1143_resized
KIM_1165_resized
KIM_1181_resized
KIM_1199_resized
KIM_1215_resized
KIM_1229_resized
KIM_1251_resized
KIM_1269_resized
KIM_1287_resized
KIM_1303_resized
KIM_1323_resized
KIM_1347_resized
KIM_1367_resized
KIM_1383_resized
KIM_1411_resized
KIM_1433_resized
KIM_1453_resized
KIM_1465_resized
KIM_1491_resized
KIM_1515_resized
KIM_1531_resized
KIM_1547_resized
KIM_1579_resized
KIM_1603_resized
KIM_1623_resized
KIM_1637_resized
KIM_1761_resized

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Dolce & Gabbana FW 17-18: Самые любимые клиентки Доменико Дольче и Стефано Габбана на одном подиуме

Мотивы 80-х в коллекции Aquilano.Rimondi FW 17-18

Untitled-1

Детали коллекции Ermanno Scervino FW 17-18