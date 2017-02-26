Прямые силуэты в коллекции Salvatore Ferragamo FW 17-18

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Сложно сказать, как именно должен выглядеть ready-to-wear от Salvatore Ferragamo. Бренд всегда ассоциируется с кожаными изделиями безупречного качества: ремни, лоферы, туфли на платформе в цветах радуги. Все, что же касается одежды — всегда находиться под знаком вопроса. Вот уже второй сезон подряд креативный директор женской линии — Фульвио Риджони формирует собственное видение одежды от Ferragamo. «Динамично, роскошно, комфортно и в то же время — чувственно», — такое описание дал своей новой осенне-зимней коллекции дизайнер за кулисами показа.

Данные эпитеты подойдут под множество эстетических направлений однако, в данном случае, окончательный образ еще не сформирован. Дизайнер позаимствовал цвета, формы и настроение необычной роскоши из телевизионного кампейна Сержа Лютенса созданной для Jun Rope в 70-х. «Его видение красоты — очень своеобразно и даже сюрреалистично, — сказал Риджони. — Я же решил придать ей более реалистичного вида».

Формы одежды кажутся очень удобными: стройные платья, пальто и юбки оставляли вдоволь свободы для движений также, как и спортивные укороченные пуховики и брюки со штрипками. В целом создалось ощущение нежной утонченности и многогранности. Дизайнер наполняет коллекцию нежно-голубой палитрой, леопардовыми паттернами, высокими перчатками, длинными пальто, платьями из цветной кожи, меховыми воротниками, а также более строгими, черными жакетами.

Подготовила Екатерина Горбенко