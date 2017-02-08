Раф Симонс представил дебютную коллекцию для Calvin Klein

0 0 0

Еще 2 августа 2016 года американский бренд Calvin Klein официально подтвердил информацию о назначении Рафа Симонса на должность креативного директора. Напомним, что ранее эту вакансию занимал Франциско Коста, который покинул свой пост еще в апреле 2016 года. Вместе с ним из компании ушел и креативный директор мужской линии Calvin Klein Итало Дзуккелли.

«Раф модернизировал и сформировал моду в том виде, в каком мы видим ее сегодня, и под его руководством Calvin Klein еще больше укрепит свои позиции как ведущий мировой lifestyle-бренд», — заявил тогла генеральный директор компании Calvin Klein Стив Шиффман.

Спустя месяц после назначения Симонса сотрудники бренда сообщили, что показ женской весенне-летней коллекции, который должен был состоятся 15 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке отменен. Причиной послужило то, что Раф Симонс не занимался разработкой данной коллекции. Тем не менее, все наряды были представлены как покупателям так и байерам. И, наконец, спустя полгода бельгийский дизайнер продемонстрировал свою дебютную коллекцию для Calvin Klein огромному числу своих почитателей.

Раф Симонс представил несколько вариаций на тему деловых костюмов. Дизайнер разбавил строгие мужские образы яркими зеленым и красным цветами, а для женщин предложил контрастные накладные карманы на деловых блузах. В коллекции присутствуют откровенные прозрачные платья и топы, а плащи и пиджаки Раф Симонс предлагает надевать на голое тело. В коллекции преобладают яркие оттенки желтого, синего, фиолетового, алого и темно-зеленого.