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Раф Симонс представил лукбук коллекции для Calvin Klein

Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.
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В Instagram аккаунте Calvin Klein появились фото первой коллекции нового креативного директора бренда Рафа Симонса. Несмотря на то, что показ Calvin Klein в рамках нью-йоркской Недели моды запланирован только на 10 февраля, 14 образов из новой линии By Appointment уже доступны для ознакомления на сайте лейбла. Как говорится в описании, вещи из коллекции будут отшиваться по индивидуальным меркам и поступят в продажу уже с 1 апреля.

«Calvin Klein – это не только белье и джинсы, это намного более масштабная история», – объяснил сам Раф Симонс.

Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.Calvin Klein By Appointment, a 14-look made-to-order collection by Raf Simons.

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