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Ralph Lauren создаст платье для Мелании Трамп

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Еще с ноября перед дизайнерами стоял вопрос: одевать или не одевать новую первую леди США Меланию Трамп. Несмотря на то, что многие бренды выступили категорически против, кажется, Ralph Lauren все же выбрал первый вариант.

Как сообщают СМИ, американский лейбл работает над платьем Мелании для инаугурации нового президента 20 января. На протяжении всего года Лорен был сторонником Хиллари Клинтон и даже разработал дизайн всех брючных костюмов, которые кандидат от демократов носила на президентских дебатах, но в отличие от других дизайнеров, он отставил политику в сторону. Если сообщения подтвердятся, Ralph Lauren станет первым брендом, в котором предстанет новая первая леди США.

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