Ralph Lauren впервые назначили главу маркетинговой службы бренда

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Люксовый бренд Ralph Lauren нанял первого в истории бренда CMO – Chief Marketing Officer. Директором по маркетингу стал Джонатан Боттомли, бывший директор по стратегии Virtue, рекламного агентства Vice Media (успешного канадского медиа-проекта и телевизионной компании). На фоне падения продаж решение вынести наконец-то разработку маркетинговых стратегий на аутсорсинг – а именно об этом, скорее всего, свидетельствует назначение CMO – кажется логичным решением для бренда. Ralph Lauren в последние несколько лет позиционировал себя как марка, производящая «вечную классику», противопоставляя свою эстетику брендам, которые каждый сезон вводят новые тренды. Однако эта концепция не стала успешной, и в 2016 году бренд представил план по переориентации деятельности. Воплощать его должен был Стефан Ларссон, однако в мае этого года он покинет компанию из-за расхождения во мнениях с руководством компании, и теперь Ralph Lauren также находится в поисках нового CEO.

Подготовила Александра Даруга