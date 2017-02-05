Религия и спорт в коллекции Litkovskaya FW 17-18

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В этом сезоне Лилия Литковская выбрала для своего показа совершенно неожиданную локацию – баскетбольный зал Института физкультуры. «Храм спорта», как назвала его сама Литковская, был выбран неспроста – дизайнер хотела передать дух героини новой коллекции, которая любит добиваться результата и не боится бросать мяч, зная, что он срикошетит назад. Элементы спортивной одежды можно увидеть в двусторонних бомберах из бордовой больньи с объемной вышивкой шелковыми нитями, а также платьях и боди из люрексового трикотажа. Материал с эффектом цифрового принта – лишнее напоминание о том, что современные технологии никогда не заменят такие реальные вещи, как сила воли и рвение необходимые в спорте.

Главным источником вдохновения коллекции Litkovskaya FW 17-18 стала выставка куратора Центра Жоржа Помпиду Жана-Юбера Мартена «Carambolages». В выставке были собраны произведения искусства из разных эпох и цивилизаций. В традициях бренда, Лилия Литковская представила героиню с глубоким внутренним миром, которая идет против заданных правил большой игры (религии).

Особыми деталями новой коллекции стали ювелирные броши, созданные в коллаборации с GUZEMA Jewelry. Саундтреком показа стала композиция MYKYTA, а легкий невесомый макияж, созданный вместе с Sisley Paris, в очередной раз подчеркнул идею здоровья и спорта, передав пылающий румянец и сияние – словно после забитого гола.

Текст: Александра Даруга