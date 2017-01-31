Рикардо Тиши покидает пост креативного директора в Givenchy

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По данным авторитетного новостного портала WWD, спустя 12 лет работы, Рикардо Тиши покидает французский бренд Givenchy. Сегодня Тиши официально подтвердил новость и оповестил, что покидает пост творческого директора. Причины увольнения неизвестны.

«Я очень привязан к Givenchy, здесь прекрасная команда. Поэтому я хотел бы поблагодарить группу компаний LVMH и лично Бернара Арно за предоставленную мне возможность работать с брендом», — прокомментировал Рикардо Тиши.

Инсайдеры модной индустрии предполагают, что Рикардо переманивают в итальянский бренд Versace. Слухи о том, что Versace заинтересован в кандидатуре итальянского дизайнера ходят давно. Помимо этого, у Тиши уже было несколько встреч с представителями итальянской марки, на которых обсуждалось его возможное новое назначение.