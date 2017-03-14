Риккардо Тиши представил обновленную версию кроссовок Nike Air Max

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В этом году кроссовкам Nike’s Air Max исполняется 30 лет, в связи с чем 26 марта в продажу поступит обновленная версия обуви авторства экс-креативного директора марки Givenchy — Риккардо Тиши. Дизайнер изменил классическую версию Air Max 97 обновив силуэт обуви на тот, который чаще всего используют при пошиве ботинок в военно-морской флоте. Новинка имеет белоснежную подошву, золотистый логотип и рифленые, волнообразные строчки. Стоимость Nike’s Air Max будет составлять $200.

«Я сделал кроссовки более высокими. Думаю эта версия гораздо больше подходит для повседневной носки. Я, безусловно, хотел бы иметь такую пару кроссовок в своем гардеробе. В свое время подобная обувь имела огромное влияние на итальянскую культуру. Для меня эти ботинки все же выглядят очень классическими, но они выполнены не в скучной форме», — прокомментировал дизайнер.

Напомним, свое сотрудничество со спортивной маркой Nike Риккардо Тиши начал в 2014 году. За три года дизайнер представил несколько обновленных кроссовок популярной марки, а также создал версию NikeLab Dunk Lux Chukka x RT.

Подготовила Екатерина Горбенко