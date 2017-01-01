Рок-н-ролл с примесью губной помады: 10 лучших картин Дэвида Боуи

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Ровно год назад, 10 января 2016 года, из жизни ушел британский рок-певец Дэвид Боуи.

За счёт своих беспрерывных инновационных трансформаций в музыке, он создал крупнейший легендарный культ во всем мире и стал одним из самых влиятельных музыкантов XX столетия.

«Однажды я спросил Леннона, что он думает о том, что я делаю. Годится, сказал он, но это просто рок-н-ролл, поверх которого положили немного губной помады».

Певец, автор песен, продюсер, звукорежиссер, актер – все это скрывается за именем Дэвида Боуи. Но мало кому известно, что на протяжении всей жизни рок-легенда страстно увлекался живописью. В юношестве он посещал художественную школу, а первое неоконченное образование было по специальности художник-дизайнер.

«Да, я стал рок-звездой, но я точно так же мог стать и художником. Я и раньше хотел выразить себя в искусстве, но мне показалось, что известным художником мне не стать, и я и ушел в музыку».

Чаще всего из-под руки Дэвида появлялись инопланетяне, вычурные футуристические предметы и портреты окружающих его людей, которые впоследствии были задействованы в оформлении постеров, обложек и вкладок для его альбомов. Также у него есть совместные работы с Дэмьеном Херстом и африканским художником Бизи Бейли.

Страсть Боуи к переменам и экспериментам отразилась и в его картинах . Он использовал не только акрил и масляные краски, а еще и уголь, много времени уделял коллажным техникам, открыл для себя световые инсталляции и способ изображения с помощью рентгеновских лучей.

Начиная с 90-х годов, Дэвид активно проводил выставки по всему миру. Последняя, под названием «David Bowie Is», прошла пару лет назад в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, а после – в Художественной галерее AGO в Торонто. На данный момент картины звезды находятся в его личном архиве и частных коллекциях.

Предлагаем вам посмотреть некоторые из работ Дэвида Боуи и почтить его память.

Child in Berlin, 1977 год

Berlin Landscape with JO, 1978 год

Portrait of JO, 1976 год

I am a World Champion, 1977 год

Turkish father and son, 1978 год

Present Future Accept, 1995 год

Dry heads Capetown, 1995 год

Evol for the missing, 1996 год

The rape of Bigarschol, 1996

The rape of Bigarschol, 1996

Подготовила Янина Борисова