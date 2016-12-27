Мода

Рождественский стиль тетушки Рианны

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Ну кто не мечтает о такой тёте? Известная, яркая, дерзкая, да еще и всегда находит время поделиться секретами успеха, научить жизни и добавить чуточку гламура в ежедневное семейное общение. Да, именно такую роль взяла на себя певица Рианна, общаясь со своей обожаемой двухлетней племянницей Маджести. В эти выходные, во время своего отдыха на Барбадосе, певица показала класс в том, как можно по-настоящему стильно провести время с детьми.

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В ожидании Санты, Рианна вместе со своей юной племянницей выбрали максимально удобный, но, в то же время, праздничный наряд: светло-голубые леггинсы с изображением пингвинов и уютный розовый свитшот.

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Уже на Рождество парочка резко сменила образы: певица появилась в элегантном черном атласном кроп-топе, в сочетании с темно-бордовыми бархатными брюками, а малышка Маджести, в свою очередь, продемонстрировала крохотный костюм Санта Клауса, дополненный стильными красными очками овальной формы. Осторожно, Ри. Кажется, совсем скоро нас ждет «bad gal» нового поколения.

Подготовила Анастасия Малая

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