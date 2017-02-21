Коллекции

Сад алхимика: Новая коллекция Gucci FW 17-18

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Показ осенне-зимней коллекции Gucci 2017 прошел в приглушенной полутьме. Первое, на что обратила внимание публика — огромный занавес, под которым скрывалась высокая зеркальная пирамида. По периметру возвышающейся скульптуры организаторы мероприятия выстроили длинные стеклянные туннели, внутри которых быстрым шагом передвигались модели. Внутри каждого стеклянного коридора менялся свет и одежда каждый раз меняла свой блеск, цвет и настроение. На этот раз дизайнер продемонстрировал более сотни невероятных образов.

Показ открыла модель в удлиненном белом кардигане с черной отделкой, красном топе, белоснежной юбке-плиссе и необычном головном уборе из трикотажа. Образ дополнила светлая обувь на невысоком каблуке, компактная сумка, жемчужное ожерелье и красный, объемный цветок на шее. В этом сезоне Алессандро Микеле оставил самые узнаваемые приемы в стилистике Gucci: яркие растительные и животные рисунки, геометрические патерны, детализированную вышивку, банты, узорчатые костюмы, оборки и пайетки. Однако присутствует в осенне-зимней коллекции и множество новых элементов.

Появилось еще больше китайских зонтов, а также зонтов с длинной зеленой бахромой. Вместе с ними на подиуме впервые были представлены: кожаные комбинезоны и пальто, мужские свитера с надписью «Chiroptera», футболки с логотипом музыкальной группы AC/DC, шляпы с невероятно широкими полями, расшитые крупными камнями воротники и манжеты, строгие двубортные пальто, ботильоны на каблуке, по форме выполненные в стилистике ковбойских сапог и яркие аппликации с насекомыми. Каждый образ, разработанный креативным директором Gucci Алессандро Микеле словно отдельный, проработанный персонаж из кино.

Каждый выход проработан до мельчайших деталей и сопровождается объемными сумками, головными уборами, расшитой цветными нитями и кристаллами обувью. Все гости, включая британскую музыкальную исполнительницу и музу Микеле — Флоренс Уэлч, Джареда Лето, рэпера ASAP Rocky, Тома Хиддлстона, Соко и Тави Гевинсон, аплодировали стоя.

Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan
Gucci, Fashion Show, Ready to Wear Collection Fall Winter 2017 in Milan

Подготовила Екатерина Горбенко

 

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