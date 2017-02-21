Сад алхимика: Новая коллекция Gucci FW 17-18

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Показ осенне-зимней коллекции Gucci 2017 прошел в приглушенной полутьме. Первое, на что обратила внимание публика — огромный занавес, под которым скрывалась высокая зеркальная пирамида. По периметру возвышающейся скульптуры организаторы мероприятия выстроили длинные стеклянные туннели, внутри которых быстрым шагом передвигались модели. Внутри каждого стеклянного коридора менялся свет и одежда каждый раз меняла свой блеск, цвет и настроение. На этот раз дизайнер продемонстрировал более сотни невероятных образов.

Показ открыла модель в удлиненном белом кардигане с черной отделкой, красном топе, белоснежной юбке-плиссе и необычном головном уборе из трикотажа. Образ дополнила светлая обувь на невысоком каблуке, компактная сумка, жемчужное ожерелье и красный, объемный цветок на шее. В этом сезоне Алессандро Микеле оставил самые узнаваемые приемы в стилистике Gucci: яркие растительные и животные рисунки, геометрические патерны, детализированную вышивку, банты, узорчатые костюмы, оборки и пайетки. Однако присутствует в осенне-зимней коллекции и множество новых элементов.

Появилось еще больше китайских зонтов, а также зонтов с длинной зеленой бахромой. Вместе с ними на подиуме впервые были представлены: кожаные комбинезоны и пальто, мужские свитера с надписью «Chiroptera», футболки с логотипом музыкальной группы AC/DC, шляпы с невероятно широкими полями, расшитые крупными камнями воротники и манжеты, строгие двубортные пальто, ботильоны на каблуке, по форме выполненные в стилистике ковбойских сапог и яркие аппликации с насекомыми. Каждый образ, разработанный креативным директором Gucci Алессандро Микеле словно отдельный, проработанный персонаж из кино.

Каждый выход проработан до мельчайших деталей и сопровождается объемными сумками, головными уборами, расшитой цветными нитями и кристаллами обувью. Все гости, включая британскую музыкальную исполнительницу и музу Микеле — Флоренс Уэлч, Джареда Лето, рэпера ASAP Rocky, Тома Хиддлстона, Соко и Тави Гевинсон, аплодировали стоя.

Подготовила Екатерина Горбенко