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Сад белоснежных орхидей на показе Ralph Lauren FW 17-18

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Белоснежные орхидеи, усыпанные прорастающей зеленью стали главенствующим декором пространства на показе Ральфа Лорена. Зеленый оазис в магазине Ralph Lauren на 888 Мэдисон-авеню создал особую атмосферу шоу и продемонстрировал пристрастие дизайнера к сдержанной роскоши. На этот раз коллекция Ральфа Лорена наполнена отголосками сафари, которые отчетливо просматриваются в животных принтах на аксессуарах, а также объемных золотых украшениях и цветовой палитре.

В осенне-зимнем сезоне дизайнер предлагает почитателям своего бренда сменить рубашки в духе кантри на белоснежные брючные комплекты, кожаные жакеты, роскошные длинные платья с узорами и шелковые длинные топы в сочетании с джинсами. Одежда Ральфа всегда соответствует требованиям высокого качества. Исходя из чего можно предположить: возможно, совсем скоро мы сможем увидеть один из представленных на подиуме образов на первой леди США Мелании Трамп, которая не раз отдавала предпочтение нарядам американского дизайнера.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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