Сам себе режиссер: Netflix даст зрителям возможность влиять на сюжеты фильмов и сериалов

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Как часто при просмотре захватывающего фильма вам хочется изменить ход событий, воскресить главного героя, разлучить, на ваш взгляд, неподходящую пару или перенести события из одного места в другое? Фантазии могут стать реальностью благородя новому проекту Netflix. Американская компания планирует снимать несколько вариантов развитий дальнейших событий для переломных моментов сюжета, что позволит зрителю принимать непосредственное участие.

«Мы хотим посмотреть, как это сработает. Пока что это только эксперимент, нужно оценить потенциальный успех технологий. Для нас это неизведанная территория», — объяснила руководство компании.

Тестировать систему Netflix планирует уже в этом году. Испытывать ее будут на детском контенте, при удачном стечении обстоятельств и хорошем спросе начнут внедрять в более масштабные проекты.

Подготовила Янина Борисова