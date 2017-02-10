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Сара Джессика Паркер, Джулианна Мур, Гвинет Пэлтроу и другие гости показа Calvin Klein

Sarah Jessica Parker
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Вчера состоялся дебютный показ осенне-зимней коллекции 2017-18 бельгийского дизайнера Рафа Симонса для американского бренда Calvin Klein. Воочию увидеть новые творения экс-креативного директора французского Дома Christian Dior пришли: 44-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу, лауреат премии «Оскар» Джулианна Мур, Сара Джессика Паркер, Наоми Харрис, звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, София Коппола, рэпер A$AP Rocky, топ-модель Эмбер Валлетта, Аштон Сандерс, дизайнер Диана фон Фюрстенберг и многие другие.

«Я безумно рада увидеть новую коллекцию Рафа Симонса. Он долго и усердно над ней работал. Я уверенна, что его сотрудничество со всеми невероятно талантливыми людьми это нечто удивительное. Calvin Klein имеет действительно важное значение для меня. Одежда этого бренда правда удобная и практичная», — прокомментировала Милли Бобби Браун, которой посчастливилось стать героиней первого рекламного кампейна Рафа Симонса для Calvin Klein.

«Я думаю, что это самое удивительное шоу на нью-йоркской неделе моды. Каждый хочет быть здесь и сейчас», — призналась британская актриса Наоми Харрис.

«Я пришла поддержать своего бельгийского друга. Я ожидаю от шоу только положительные эмоций. Я счастлива приветствовать Рафа в Нью-Йорке и считаю что он является идеальным кандидатом на роль креативного директора в Calvin Klein», — сказала Диана фон Фюрстенберг перед началом шоу.

Millie Bobby Brown and A$AP Rocky
Millie Bobby Brown and A$AP Rocky
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Julianne Moore and Gwyneth Paltrow
Julianne Moore and Gwyneth Paltrow
Lauren Hutton and Brooke Shields
Lauren Hutton and Brooke Shields
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
Naomie Harris
Naomie Harris
Tabitha Simmons and Kate Bosworth
Tabitha Simmons and Kate Bosworth
Brooke Shields, Millie Bobby Brown, A$AP Rocky and Ashton Sanders.
Brooke Shields, Millie Bobby Brown, A$AP Rocky and Ashton Sanders.
Amber Valletta
Amber Valletta
Ashton Sanders and Alex Hibbert
Ashton Sanders and Alex Hibbert
Alina Cho and Diane von Furstenberg
Alina Cho and Diane von Furstenberg
Greta Gerwig
Greta Gerwig
Julianne Moore and Millie Bobby Brown
Julianne Moore and Millie Bobby Brown
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8326838ci) Julianne Moore and Gwyneth Paltrow in the front row Calvin Klein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 10 Feb 2017
Julianne Moore and Gwyneth Paltrow
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