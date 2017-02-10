Сара Джессика Паркер, Джулианна Мур, Гвинет Пэлтроу и другие гости показа Calvin Klein

Вчера состоялся дебютный показ осенне-зимней коллекции 2017-18 бельгийского дизайнера Рафа Симонса для американского бренда Calvin Klein. Воочию увидеть новые творения экс-креативного директора французского Дома Christian Dior пришли: 44-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу, лауреат премии «Оскар» Джулианна Мур, Сара Джессика Паркер, Наоми Харрис, звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, София Коппола, рэпер A$AP Rocky, топ-модель Эмбер Валлетта, Аштон Сандерс, дизайнер Диана фон Фюрстенберг и многие другие.

«Я безумно рада увидеть новую коллекцию Рафа Симонса. Он долго и усердно над ней работал. Я уверенна, что его сотрудничество со всеми невероятно талантливыми людьми это нечто удивительное. Calvin Klein имеет действительно важное значение для меня. Одежда этого бренда правда удобная и практичная», — прокомментировала Милли Бобби Браун, которой посчастливилось стать героиней первого рекламного кампейна Рафа Симонса для Calvin Klein.

«Я думаю, что это самое удивительное шоу на нью-йоркской неделе моды. Каждый хочет быть здесь и сейчас», — призналась британская актриса Наоми Харрис.

«Я пришла поддержать своего бельгийского друга. Я ожидаю от шоу только положительные эмоций. Я счастлива приветствовать Рафа в Нью-Йорке и считаю что он является идеальным кандидатом на роль креативного директора в Calvin Klein», — сказала Диана фон Фюрстенберг перед началом шоу.