Саша Самсонова представила новое видео для Kendall&Kylie

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Кайли и Кендалл Дженнер продолжают развивать собственный бренд одежды. На этот раз звезды реалити шоу «Семейство Кардашьян» представили новую коллекцию «DropOne». По случаю официальной презентации сестры Дженнер пригласили украинского фотографа Сашу Самсонову, которая разработала короткий, чувственный видеоролик, а также серию фотоснимков. Многие из них можно рассмотреть уже сейчас на странице Kendall&Kylie в социальной сети Instagram.

Напомним, в июне 2016 года Саша уже сотрудничала с популярным тандемом. Специально для рекламного кампейна TOPSHOP украинский фотограф создала ряд ярких снимков в Лос-Анджелесе неподалёку от Тихого Океана. Что касается новой коллекции, в нее вошли брюки из денима, бомберы, яркие дубленки, сумки-шопперы, белоснежные топы с корсетами, а также прозрачные ботильоны. Новая линейка уже доступна на официальном сайте бренда. Стоимость вещей варьируется от $125 до $585.

Подготовила Екатерина Горбенко