Саша Самсонова сняла клип для номинанта Грэмми

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Кристофер Галлант, более известный под своим псевдонимом Gallant — новая звезда американского R&B. Начав свой творческий путь в 2013 году, в 2014 он выпустил альбом Zebra, а в 2016 — пластинку Ology, которая была номинирована на премию Грэмми как Лучший альбом в жанре современной городской музыки.

Украинский фотограф Саша Самсонова последние несколько лет успешно строит карьеру в США. Она — автор нескольких съемок для Кайли и Кендалл Дженнер, а также режиссер музыкальных видео исполнителей Chrysta Bell, NIIA, танцевального ролика в главной роли с Тейаной Тейлор. Ее новая работа была создана для композиции Gallant «Talking To Myself». «Он поет так, что у всех слушателей буквально учащается пульс, — рассказывает про свое знакомство с певцом девушка. — За день до съемки с ним я впервые попала на его концерт, и расплакалась от переизбытка эмоций. Именно такой эффект его голоса и его движений мне хотелось передать с помощью визуального ряда».

Подготовила Александра Даруга