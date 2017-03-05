Мода

Саспенс и мода: секрет уникального платья Chanel из триллера «Персональный покупатель»

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Интересный пример коллаборации модных брендов и киноиндустрии можно увидеть в фильме Оливье Ассайаса «Персональный покупатель». Режиссер уже не в первый раз снимает Кристен Стюарт: за роль в его предыдущей картине «Зильс-Мария» актриса получила премию Сезар — и стала первой американкой, удостоенной этой награды. С одной стороны, решение продолжить сотрудничество с Кристен кажется логичным творческим шагом режиссера; с другой стороны, актерский талант Стюарт — далеко не единственное ее преимущество.

Кристен Стюарт является амбассадором бренда Chanel. Как оказалось, именно бренд стал одним из главных спонсоров картины «Персональный покупатель»: за пиар, который марке обеспечивают многократно появляющиеся в фильме вещи Chanel, и одновременное промо одной из главных «посланниц» модного дома, марка существенно пополнила бюджет фильма. Кроме того, что в нескольких центральных сценах Морин, героиня Стюарт, одета в архивное серебристое платье Chanel из круизной коллекции бренда 2015 года, бренд еще и разрешил режиссеру провести часть съемок в историческом бутике марки на рю Камбон (использовать его в качестве локации разрешают крайне редко). В том же платье, к слову, Кристен сняли для афиши фильма, в нем же она была на каннской премьере фильма.

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Подготовила Александра Даруга

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