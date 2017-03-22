«Сегодня прическа на показе в Нью-Йорке — завтра на съемке в Киеве»: Терезка Фрас о современной бьюти-индустрии

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Каждый день нас преследуют безупречные образы модной индустрии на fashion- съемках, неделях моды, в нестандартных лукбуках и рекламных компаниях. Но кто стоит за этим всем? Сегодня редакция FW-Daily пообщалась с одной из самых успешных визажисток Украины — Терезкой Фрас — и узнала все о современной индустрии красоты, главных трендах следующего сезона и о новом профессиональном курсе Kiev Fashion Institute, который стартует уже 4-го апреля.

С чего началась ваша карьера визажиста? Какой был первый образ сделанный вами, который дал понять, что вы не ошиблись в выборе профессии?

Моя карьера визажиста началась ещё в школе. Приготовления к дискотекам и утренникам проходили у меня дома с использованием родительской косметики и подручных средств. К примеру, волосы в 5 классе крутили на раскалённую отвертку. Позже в университете я красила и причёсывала девочек на различные выступления и конкурсы красоты.

Если говорить о работе после обучения, то первыми моими клиентами были невесты: работа была вдвойне ответственной, ведь этот день человек запомнит на всю жизнь. Я уверилась в том, что сделала правильный выбор на своей первой съемке в студии, когда работала целая команда: фантастическая модель, стилист с красивыми вещами, фотограф. Когда сразу видишь результат своей работы на картинке — это не может не вдохновлять.

Расскажите, где вы получили свои первые знания и опыт?

Я училась в школе Найды, которую до сих пор считаю лучшей базовой школой. Это то место, где тебя учат ощущению цвета и формы, дают фундаментальные знания. Потом проходила повышение у нескольких визажистов, посещала мастер-классы. Самообразование тоже немало важно: книги, просмотры роликов, статьи, блоги.

Кто из мировых визажистов повлиял на ваш собственный стиль? Чьи работы вы считаете эталоном?

Я восхищена работами и обаятельностью Кевина Окойна, Пэт Макграт, Вал Гарланда, Алекс Бокса, Шарлотт Тилбери, Исамаи Френч. Фантастические коммерческие образы создаёт Ханг Ванго. Также в Украине есть немало талантливых и трудолюбивых ребят. Например, Маша Рева, которая, не будучи визажистом, делает интересные проекты с использованием красок на теле.

На каком этапе своей работы вы осознали, что готовы взяться за отдельное пространство, где будет производиться качественный визуальный контент?

На самом деле, в какой-то период работы я поняла, что одной парой рук чисто физически зарабатывать очень сложно — нужна команда. В этот момент на моем пути появилась Юля, которая предложила идею бизнеса. Все сошлось. А в процессе работы появилось и помещение, и оборудование.

Что для вас агентство Twin Pics? И связано его название с культовым сериалом Дэвида Линча?

Агентство Twin Pics для меня — то место, те люди, с которых все начиналось. Название связано с сериалом, но только созвучно. Во время создания агентства и мучительных попыток придумать название, мы пересматривали сериал. Мой муж предложил заменить пару букв и вышло Twin Pics. Внешне мы с Юлей похожи — обе блондинки, с другой стороны, нашим клиентам нужен определенный контент, как то предметная съёмка в объёме, которая зачастую делается по шаблону.

Вы говорили о том, что легко справляетесь как с классическими образами, так и с разнообразным «трэшем». Часто ли вы беретесь за смелые эксперименты?

Работа визажиста — это не всегда разнообразие. Иногда на протяжении долгого времени чередой идут коммерческие съёмки, где требуется чистое beauty и nude, поэтому возможность поработать с цветом и текстурой всегда увлекает и радует. А когда выпадает случай сделать творческую съемку «для себя» — радости нет предела, хочется воплотить все идеи одновременно, что часто приводит к сложностям.

Верно ли утверждение, что современный мир постепенно склоняется к более лаконичному и натуральному макияжу?

Нет, не думаю. На мой взгляд, есть некие «качели», на которых современная женщина от легкого nude перемещаться к дрейпингу в стиле 70-х. Кто из нас не пробовал глиттеры в этом году? И это зависит не только от нашего настроения, а и от принципов работы косметических марок-гигантов. Как только они решат, что выпустили достаточно изощрённых хайлайтеров и легких основ, начнётся пропаганда (уже началась) ярких активных макияжей. Единственная тенденция, которая мне импонирует и уже не уйдёт — мода на здоровую ухоженную кожу. Акценты с активного макияжа перемешаются на активный уход.

Расскажите про ваше сотрудничество с украинскими брендами? Следите ли вы за модой в Украине?

Да, за модой в Украине и мире, я, конечно же, слежу, так как работаю в этой сфере и часто возглавляю визажистов или стилистов по прическам на шоу. Перечень дизайнеров, с которыми я работала, достаточно велик: Bevza, Elena Reva, Anna K, Drag and Drop, Lara Quint и многие другие. Также последнее время часто сотрудничаю с украинскими и зарубежными изданиями от Vogue до Pink.

Знаете ли вы заранее, какой макияж будет актуален в следующем сезоне, и можно ли вообще это предугадать?

Я наверняка знаю тренды, которые задают мировые визажисты на самых известных шоу, в рекламных кампаниях косметических брендов и производителей одежды. Но не все из них пользуются популярностью у потребителей, так как часто это эффектно выглядят на фото, но не в жизни. Один из самых спокойных трендов, которых нас ждёт этой весной — триумфальное возвращение красной кремовой помады тёплого оттенка.

Как быстро тенденции макияжа и прически после недель моды находят отражение в работе украинских визажистов?

Сегодня прическа на показе в Нью-Йорке — завтра на съемке в Киеве. Ещё раз повторюсь, что в Украине много талантливых ребят, которые развиваются и также, как и я, следят за всеми движениями в beauty-сфере.

4 апреля пройдет ваш курс Fashion Make-Up & Hair Production в Kiev Fashion Institute. Был ли у вас опыт преподавания подобных курсов, и что уникального ждет посетителей серии ваших мастер-классов?

Опыт преподавания большим группам у меня не большой, пару мастер-классов и выступлений приглашенным спикером на лекциях. Больше — частные уроки. Что уникального получат слушатели моего курса: это не обычные Make-Up курсы, здесь я поделюсь знаниями о том, как устроена fashion-индустрия в Украине и в мире с позиции make-up artist и создателя агентства, которое занимается визуальным контентом — от встречи с клиентом до использования полученного материала. Это мой личный опыт за 4 года работы в сфере моды, которым я хочу поделиться. Затронем тему особенности работы в команде на съёмочной площадке, как перейти от салонной работы к съёмкам, о том, как готовить мудборды и, конечно же, о лайфхаках для трансформации образов. Также поговорим о деньгах: как должно оплачиваться beauty, как составить цену в зависимости от используемой косметики, затраченного времени, количества образов и ваших умений.

Глядя на программу курса, кажется, что по завершению мастер-класса оттуда выйдут практически профессионалы. Встречались ли когда-либо на ваших мастер-классах люди, которые в будущем могли бы составить вам конкуренцию или попасть в вашу собственную команду?

Да, конечно! Я всегда рада новым знакомствам, открытым людям и свежим идеям.

Подготовила Янина Борисова