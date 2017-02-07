Мода

Секреты стиля для миниатюрных девушек на примере лучших образов Оливии Палермо

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В 2008 году участие в американском реалити-шоу The City принесло ей известность, а вкус помог заработать статус it-girl. Оливия Палермо являет собой эталонный пример нью-йоркской socialite – светской девушки, которая, не имея определенной должности или проекта, тем не менее вращается в высших кругах общества, попадает в streetstyle-отчеты и считается признанным эталоном стиля – за ее жизнью в Instagram, к примеру, следить 4,6 миллиона подписчиков. Ее друзья – дочери Кита Ричардсона и Томми Хильфигера, ее муж – модель и не менее популярный герой социальных сетей Йоханнес Хьюбл, а имя ее мальтийского терьера Mr Butler появляется в заголовках международных светских и модных изданий вроде Daily Mail или InStyle.

Early start to the day! Construction zone ! Looking forward to Thursday’s opening ✂️

Публикация от Olivia Palermo (@oliviapalermo)

В ходе недели моды в Милане, завершившейся вчера, Палермо была приглашенной звездой первого ряда показов Prada и Fendi. Скорее всего мы увидим ее и в Париже. Стиль Оливии всегда привлекает к ней внимание streetstyle-фотографов: ведь за годы публичной жизни она выработала несколько четких правил, которые делают ее образы узнаваемыми и уникальными. Свой маленький рост миниатюрная девушка компенсирует туфлями на высокой шпильке, длинными сапогами, которые визуально удлиняют ногу, а также брюками-клеш – в сочетании в каблуком они дают такой же эффект. Ее фирменная цветовая гамма может быть абсолютно монохромной – Палермо предпочитает total-black и total-white, а также цельные луки ее, пожалуй, любимого цвета – желтого. Однако иногда девушка разбавляет ансамбли сдержанных песочных, серых, пастельных оттенков яркими аксессуарами (броские клатчи и сумки) или одним элементом наряда с ярким принтом или вышивкой. Верхнюю одежду тоже можно назвать statement-piece этой модной девушки: на ее плечи всегда наброшен классический жакет, пиджак или жилетка. В честь дня рождения Оливии, которой сегодня исполняется 31 год, погружаемся в историю ее луков – и вдохновляемся на создание собственных.

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NEW YORK, NY - AUGUST 12: Olivia Palermo is seen on August 12, 2015 in New York City. (Photo by Alo Ceballos/GC Images)

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PARIS, FRANCE - March 07: Olivia Palermo wearing a green jacket and black leather pants outside Giambattista Valli during the Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2016/2017 on March 7, 2016 in Paris, France. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)

olivia palermo street style 2015

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Фото Collage Vintage, Style Du Monde

Подготовила Александра Даруга

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