Секреты успешного видео на YouTube: лекция Николая Рогинца на Kiev Fashion Business Forum

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В рамках Kiev Fashion Business Forum прошла лекция от представителя команды YouTube в Украине на тему «Коммерческий контент : успешные кейсы популярных коммерческих каналов». С лекцией выступил Николай Рогинец – маркетинговый директор компании AIR, автор канала «Пусть смотрят», который учит делать YouTube видео правильно, сертифицированный специалист и стратег фестиваля видеоблогеров «ВидеоЖара». Редакция FW-Daily предлагает ознакомиться с коротким конспектом лекции.

«Что такое YouTube – это не просто видео хостинг, это не просто веб-сайт. Это контент, более чем 100 часов видео загружается ежедневно, 76 языков, 88 локализованных приложений в 88 странах и 1 млд пользователей ежемесячно. Это глобальная площадка для того, чтоб разговаривать, обмениваться мнениями, находить своих клиентов. Вся жизнь есть в YouTube. YouTube – это соц. сеть №2 в мире по количеству пользователей после Facebook. поскольку YouTube принадлежит Google – это еще и поиск, это поисковая система №2 в мире после Google по количеству поисковых запросов, а вместе с Google –абсолютный монополист».

«You Tube в Украине – это слегка оксюморон».

«83% украинских пользователей пользуются YouTube , 6 из 10 посещают ежедневно и до 60-ти раз в день, 57% покупателей перед тем, как что-то купить, смотрят видео, связанное с покупкой. Это огромные возможности для бизнеса уже сейчас».

«…грань между You Tube в Украине и в мире уже стерлась, ее не существует»

«…что такое AIR, что мы делаем? У нас есть на данный момент 48 тыс. каналов, ежемесячно мы развиваем и интегрируем 4 тыс. каналов, в нашей сети около 180 тыс. подписчиков и прирост – 5млд. просмотров ежемесячно. Мы работаем и с брендами, и с фанами, и с криэйтерами».

«На текущий момент основные инструменты для бизнеса следующие: практически никто не делает свой канал, а это самая перспективная инвестиция в YouTube, дальше – интеграция блогеров, видео-реклама фотопрезентация и вирусное видео. Сразу забегаю на перед – это плохая идея, потому что ни у кого нет рецепта создания вирусного ролика. Еще один инструмент – спонсорство офлайн проявлений (фестивали, встречи с подписчиками)».

«На сегодняшний момент есть тройка лидеров – это D&G Shoes, Chanel и Victoria Secret. Как они этого достигли? Они потратили больше $17 млн. на You Tube. Понятно, что для нас это совершенный космос, фантастика, нереально. Это демонстрирует насколько серьезно эти ребята относятся к You Tube, и это означает, что у нас это тоже можно делать. В fashion-бизнесе у нас нет почти ничего (я копнул немножко бренды) – у нас просто слезы… Я ни в коем случае не хочу их обидеть, это вообще классно, что они стараются что-то делать. Единственный канал, который делает грамотные подходы – это Vogue.ua»

«Представитель типичного fashion-контента Маргарита Мурадова: у нее есть свой канал, 157тыс. подписчиков и это исключительно про fashion. Таких каналов очень мало – это огромное пространство для развития, потому что конкуренции практически нету. Начните делать, и если будете делать правильно – легко добьетесь успеха».

«Есть целый канал, который работает с женской аудиторией – это Алена Венум. Такой маленький феномен. Она работает в DIY тематике – на фоне угнетённого состояния бьюти тематики, у которой есть уже 1,5 мл. подписчиков, она больше соответствует духу времени».

«….пример мужчины – Сема Кременюк – один из основателей медиа группы KomandaCom, но у него есть собственное увлечение – канал «про fashion и все остальное». Очень современно, абсолютно не занятая ниша и спрос есть. Современный мужчина изменился, он тоже хочет быть привлекательным, не обязательно в шапке ушанке, поэтому и смотрят»

«Огромная лояльная аудитория, которая доверяет контенту, который она любит, может делать очень полезные вещи для брендов и что самое главное и самое интересное – это не манипуляция и не обман, потому что для YouTube криэйтера самый главный актив – это его аудитория, он всегда с ней честен».

«последний кейс – «ВидеоЖара». Фестиваль, который прошел в прошлом году. Более 60 тыс. посетителей в оффлайне. Мы сделали параллельно с фестивалем конференцию по бизнесу и специально позвали бренды, чтобы они увидели, что это за вселенная YouTube, насколько огромная лояльность этой аудитории к криэйтерам. Все раздавали автографы… Восторг!»

«Пользователи не хотят видеть срежиссированную версию, что им впаривают что-то – они сами хотят выбирать, что смотреть».

Подготовила Лилия Будзуляк