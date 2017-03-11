Обложки

Селена Гомес впервые украсила обложку американского журнала Vogue

17-nqoDYeQo
Share on Facebook3Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

24-летняя американская актриса и певица Селена Гомес впервые украсила обложку американского издания Vogue. На страницах апрельского журнала модель, филантроп и посол доброй воли ЮНИСЕФ появится в нарядах марки Michael Kors, Balenciaga и Coach.

Из звезды детского телесериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» Гомес превратилась в настоящую сексуальную, уверенную в себе девушку. Журналистам издания Vogue Селена призналась, что уже не может дождаться того момента, когда люди забудут о ней на какое-то время, и все это вызвано тем, что, по мнению певицы, публичность вредит ее личным отношениям. Журнал Vogue также сообщает, что Гомес больше не ведет свой Instagram-аккаунт на своем телефоне. Свой пароль от личной страницы в социальной сети Селена передала своему помощнику, который следит за наполнением контента.

«Как только мой аккаунт в сети Instagram стал самым популярным я, признаться честно, немного заволновалась. Я была одержима Инстаграмом. Я смотрела на вещи, которые вовсе не хотела видеть, как будто в мою голову поместили то, чего там не должно быть. Я всегда чувствую себя отвратительно, когда часами просматриваю ленту в Instagram. Именно поэтому я стараюсь избегать внимания к себе», — поделилась Гомес.

zRm4U7OUdEвывы

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook3Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Untitled-1

10 необычных пар сережек на Неделе моды в Париже

Screen Shot 2017-03-13 at 9.21.24 AM

Анна Винтур поделилась впечатлениями о неделе моды в Париже

111

25 аксессуаров с недели моды в Париже