Селена Гомес впервые украсила обложку американского журнала Vogue

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24-летняя американская актриса и певица Селена Гомес впервые украсила обложку американского издания Vogue. На страницах апрельского журнала модель, филантроп и посол доброй воли ЮНИСЕФ появится в нарядах марки Michael Kors, Balenciaga и Coach.

Из звезды детского телесериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» Гомес превратилась в настоящую сексуальную, уверенную в себе девушку. Журналистам издания Vogue Селена призналась, что уже не может дождаться того момента, когда люди забудут о ней на какое-то время, и все это вызвано тем, что, по мнению певицы, публичность вредит ее личным отношениям. Журнал Vogue также сообщает, что Гомес больше не ведет свой Instagram-аккаунт на своем телефоне. Свой пароль от личной страницы в социальной сети Селена передала своему помощнику, который следит за наполнением контента.

«Как только мой аккаунт в сети Instagram стал самым популярным я, признаться честно, немного заволновалась. Я была одержима Инстаграмом. Я смотрела на вещи, которые вовсе не хотела видеть, как будто в мою голову поместили то, чего там не должно быть. Я всегда чувствую себя отвратительно, когда часами просматриваю ленту в Instagram. Именно поэтому я стараюсь избегать внимания к себе», — поделилась Гомес.

Подготовила Екатерина Горбенко