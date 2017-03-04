Коллекции

Синяя гладь в коллекции Christian Dior FW 17-18

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В центре внимания новой коллекции Марии Грации Кьюри оказался синий цвет. Решение о визуализации коллекции Christian Dior FW 17-18 именно в этом основном оттенке было принято неспроста. Вдохновением послужила цитата самого месье Диора, которую можно отыскать в книге «The Little Dictionary of Fashion». «Среди всех цветов, темно-синий является единственным, который никогда не сможет конкурировать с черным, поскольку он обладает всеми теми же качествами», — однажды сказал французский кутюрье Кристиан Диор.

Несмотря на то, что пространство, где проходило мероприятие, было наполнено дымом, сложно было не заметить в первом ряду 29-летнюю американскую поп-певицу Рианну, которая пришла на показ в длинном синем пальто, берете и элегантных солнцезащитных очках из новой коллекции FW 17-18. Неподалеку от Рири тихо болтали Кейт Мосс и британо-американская актриса Сиенна Миллер.

Исследуя синий цвет, который был одним из наибольших фаворитов Диора и ассоциировался у дизайнера с религиозными коннотациями, цветом картин ХХ века, а также рабочей одеждой, Мария Грация Кьюри выстраивает коллекцию полную элегантных, сдержанных образов. Доминирующими материалами становятся: деним, бархат, тафта, тюль, хлопок и сетка. Из них команда формирует порядка 69 образов, среди которых легкие полупрозрачные платья контрастируют с тяжелыми комбинезонами, напоминающие спецодежду.

Не обошлось и без знакового предмета — «bar-jacket». Классический жакет традиционно подчеркивал силуэт талии и был дополнен короткой юбкой, а также высокими замшевыми сапогами. Помимо этого, многие могли заметить, что на фирменных платьях Кьюри исчезли карты таро и зодиак. На смену им приходят вышитые изображения луны, комет и звезд, Ультра-современным элементом носовой коллекции Christian Dior FW 17-18 стал кожаный берет, который продемонстрировали все без исключения модели.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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