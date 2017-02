Скандинавский минимализм и славянская страсть украшать: блиц-интервью с эстонскими дизайнерами FSK

0 0 0

Редакция FW-Daily продолжает знакомить вас с иностранными гостями этого сезона. Групповой показ эстонских дизайнеров пройдет уже сегодня в рамках программы Fashion Scout Kiev. Мы расспросили четырех участниц о том, почему они выбрали модную индустрию, чем собираются удивлять киевскую публику и почему их коллекции просто нельзя упустить. Все детали в блиц-интервью с дизайнерами брендов Triinu Pungits, August, Kristel Kuslapuu и KAT.

KAT

Почему мода?

Мода у меня в каком-то смысле «в крови»: мои мама и тетя работали в этой индустрии. Однажды я поняла, что хочу создать свой бренд – с его помощью я хочу рассказать о важных для меня вещах, которые действительно имеют значение.

Как бы вы описали эстетику своего бренда и идеального клиента KAT?

Я создаю одежду для девушек возрастной категории 25+, которые уже состоялись. Мы создаем как повседневные образы, так и наряды для вечерних выходов. Девушка в одежде от KAT хочет выделиться из толпы, но интеллектуально, без вызова и провокаций. Эстетика бренда соединяет в себе скандинавский стиль – образы скандинавских it-girls часто вдохновляют меня – и ретро-элементы. Важной особенностью всех наших вещей также является их экологичность.

KAT в трех словах это –

Женственность, сила, вне времени.

Опишите эстонскую модную индустрию и эстонский стиль.

Эстонцы открыты для новых брендов и им нравится стильно одеваться. Их стиль – уникальное смешение скандинавского и славянского. Впрочем, Эстония – маленькая страна, поэтому у дизайнеров не так много возможностей для развития в ее пределах. В определенный момент все начинают двигаться на иностранные рынки, и, я думаю, что участие в Mercedes-Benz Kiev Fashion Days поможет в этом моему бренду.

Чего нам стоит ожидать от показа KAT?

Вдохновением коллекции осень-зима 17-18 стала осенняя цветовая гамма и ретро-силуэты, которые я попыталась осовременить. Для этого использовалась высококачественная шерсть разных оттенков и текстур. Я также задействовала легкую волнистую вискозу – эта мягкая ткань вносит баланс в жесткие пропорции и силуэты коллекции.

Kristel Kuslapuu

Почему мода?

А разве есть что-то еще, кроме моды?

Как бы вы описали эстетику своего бренда и идеального клиента Kristel Kuslapuu?

Люди, которым нравится моя одежда – те, кто любит провоцировать окружающих, видть непонимание и радоваться пониманию тех, кто может прочитать идею, ироничный посыл, который скрывается за определенным образом. Я считаю, что глупо создавать вещи исключительно для женщин или для мужчин, проводить между ними черту. «Мальчики в голубом» и «девочки в розовом» – меня смешат эти ограниченные дихтомии, и немного расстраивают. Я не хочу замыкать эстетику своего бренда в ограниченные рамки каких-то определений. Моя одежда – для тех, кто свободен от гендерных стереотипов и формальностей.

Kristel Kuslapuu в трех словах это –

Громко, чудаковато, трешево.

Опишите эстонскую модную индустрию и эстонский стиль.

Есть такой фразеологизм – мал да удал. Это – про Эстонию.

Чего нам стоит ожидать от показа Kristel Kuslapuu?

Эта коллекция стала очень личной для меня. Я исследовала свой эгоизм и пришла к выводу, что его нужно чаще демонстрировать – удивительно, но, когда ты делаешь то, чего хочется именно тебе, особенно в твоем искусстве – гораздо большее количество людей откликается на этом чем в тех случаях, когда ты пытаешься подстраиваться под публику. Я экспериментировала с архитектурным кроем, чистыми, яркими цветами и принтами. Также в коллекции много вещей ручной вязки.

August

Почему мода?

Внешний вид был для меня важен с ранних лет. Я всегда обращала внимание на то, как я выгляжу и как одеваюсь, для меня это – важных способ коммуникации с миром и самовыражения.

Как бы вы описали эстетику своего бренда и идеального клиента August?

Моя любовь к минимализму берет начало еще со школьных времен, когда я была в поисках своего собственного стиля. Считаю, что простота может многие рассказать, она звучит «громче», чем отчаянные попытки выделиться из толпы. Важен человек, его поведение и характер, а мои вещи лишь помогают подчеркнуть его главные черты. Мои клиенты – уверенные в себе женщины, которые используют одежду для самовыражения. Для них имеет значение, из чего изготовлены их наряды – все наши материалы экологически чистые, это подтверждают сертификаты.

August в трех словах это –

Чистота и экологичность, которые всегда будут стильными.

Опишите эстонскую модную индустрию и эстонский стиль.

Эстония – молодая страна, и нам понадобилось время, чтобы создать свою модную индустрию с нуля. Здесь много талантливых и изобретательных людей, а еще – отличные условия производства, поэтому многие скандинавские бренды отшивают свои коллекции у нас. Что до стиля эстонцев – я бы не назвала его особенным, если честно.

Чего нам стоит ожидать от показа August?

Осень-зима 17-18 – пятая коллекция моего бренда, в которой я использовала множество овэрсайз — силуэтов, образов tomboy, элементов, родом из 90-хх. Много велюра – он помогает создать атмосферу athleisure, расслабленной роскоши. Классические рубашки в черно-белой палитре придают коллекции строгости и продолжают нашу минималистичную эстетику.

Triinu Pungits

Почему мода?

Мода – это об игре, движении, силе. Сотни лет модная индустрия собирала дерзкие, неожиданные силуэты, помогала творить историю и меня сознание людей – для меня это идеальная сфера для того, чтобы реализовать свои творческие наклонности.

Как бы вы описали эстетику своего бренда и идеального клиента Triinu Pungits?

It’s important for me to create things that have deep meaningfulness in them, as well as respect to nature and wildlife. Estonian fashion needs garments that have been made with love and soul, are thought–out and represent high quality. Independent and fresh, garments that speak – as a designer, I can offer all that,

Triinu Pungits в трех словах это –

Бурный, скульптурный, полный нюансов и деталей.

Опишите эстонскую модную индустрию и эстонский стиль.

У нас есть много небольших, но многообещающих молодых брендов. И еще, что важно – многие дизайнеры создают наряды не ради денег, но во имя творчества. Эстонский стиль – это комбинация скандинавского минимализма и восточноевропейского умения добавить интересных деталей.

Чего нам стоит ожидать от показа Triinu Pungits?

Вдохновение новой коллекции исходит от большого разнообразия цветовой гаммы и энергии Земли. Глубокий коричневый и черный, белый шелк с перламутровым оттенком, страстный красный со множеством узоров, которые достигают глубины Вселенной. От моего шоу стоит ожидать очарования и звуков тишины.

Подготовила: Александра Даруга