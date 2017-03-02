Сказочный wish-list: работы Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Аниша Капура выставят на продажу

0 0 0

Одна из известнейших в мире искусства организаций, аукционный дом Phillips, предоставит чудесную возможность для коллекционеров, которые мечтают стать владельцами бесценных шедевров — работ Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Аниша Капура. Работы этих и еще таких известных художников, как Яои Кусами, Такаси Мураками, Джакомбо Балла и Джино Северини — в общей сложности 210 лотов — будут выставлены на продажу. Аукционный дом планирует выручить порядка £21 миллионов.

Центральным полотном торгов станет «Muletero», крупномасштабная работа испанского художника Мигеля Барсело. Phillips оценили картину в £2,2 —£ 3,5 миллиона. Стоимость оправдана эксклюзивностью полотна, ведь оно было написано художником в момент вершения его судьбы. Испанская коррида — наиболее распространенная форма боя быков, традиционная тема испанской культуры (на данный момент запрещенная уже двух регионах Испании), передана художником в лучшем ее свете.

Также на аукционе будет представлено безымянное полотно Рудольфа Штингеля. Во время работы над ним Штингелю удалось скомбинировать глянцевую эмаль с традиционным художественным материалом — маслом, что было революционно для многовековых традиций искусства XXI века. Предположительная стоимость картины £2,5 —£ 3,5 миллиона.

Произведения современного искусства и искусства XXI будут выставлены на продажу в Лондоне 8 и 10 марта.

Подготовила Янина Борисова