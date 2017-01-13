Сколько получают сестры Кардашьян за один рекламный пост в Instagram?

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После того как вы узнаете сумму, которую молодые селебрити получают за размещение одной рекламной фотографии в своем аккаунте — наверняка задумаетесь о том, как раскрутить и собственный профиль. Семейство Кардашьян-Дженнер настолько эффективно влияет на свою аудиторию подписчиков, что бренды готовы платить им шестизначные гонорары за одну публикацию.

Watching my baby play and sipping on my favorite @proteinworld 😋 I take this meal replacement Slender Blend wherever I go!!! Step up to the 30 Day Challenge and get fitter mentally and physically 💪🏼 #ProteinWorld #PW30DayChallenge #PWCOLLAB Публикация от Khloé (@khloekardashian) Фев 28 2017 в 11:01 PST

Так, Майкл Хеллер, CEO digital-маркетинг агентства Talent Resources, рассказал в интервью американскому изданию US Weekly, что некоторые фирмы платят $500,000 Ким Кардашьян, на профиль которой подписано 95,2 миллиона людей, а ее сестра Хлое и Кортни получают вдвое меньше — по $250,00, с количеством подписчиков 64,1 и 54,3 миллиона соответственно. Четкие расценки на посты Кендалл и Кайли Дженнер неизвестны, но, поскольку за их профилями следят 76,4 и 89,1 миллиона подписчиков, можно предположить, что их гонорары варьируются между $300 000 и $400 000 за фотографию.

По словам Хеллера, аудитория сестер активно реагирует на посты, и поэтому что бы они ни рекламировали, от спортивных штанов до чехлов на айфоны — их моментально раскупают. По его же словам, заработок в социальных сетях сейчас приносит девушкам около 25% их суммарного дохода.

partnered up with @lyft to give you and yours a little surprise for the weekend. Download the Lyft app and use code KENNY now! #TeamLyft #ad Публикация от Kendall (@kendalljenner) Янв 13 2017 в 7:04 PST

Have you guys seen the @LumeeCase Duo?!?! It launched at all Apple stores in December and has lights on the front & the back so you can take insane pics! It’s a softer case now too! #obsessed #LumeeCollab Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Фев 6 2017 в 11:46 PST

Подготовила Александра Даруга