Соня Возняк: «Ты никогда не знаешь, что ждет тебя под одеждой»

Редакция продолжает знакомить вас с инсайдерами модной индустрии, которые создают уникальные проекты и формируют будущее украинской культуры. Недавно среди печатных изданий появился совершенно новый, альтернативный черно-белый продукт — NVRMIND. На страницах номера — интервью людей, которые обнажают душу, и в прямом смысле обнаженные люди. Мы пообщались с фотографом и редактором нишевой газеты Соней Возняк о восприятии ее творчества и провокационных съемках. Специально для FW-Daily в объективе Сони оказалась Дарья Шаповалова, а стилизовала съемку Соломия Шваб. Результат совместной работы смотрите в нашем материале.

Как твое увлечение фотографией переросло в профессию?

В один прекрасный момент папа купил себе полупрофессиональный фотоаппарат. Тогда он казался чем-то божественным, неведомой волшебной машиной. Естественно, я не смогла остаться равнодушной. Началось все по классике: цветочки, бабочки, собачки, фотосессии подружкам. Недавно я случайно нашла фото с тех времен, отредактированное в фотошопе с помощью кисти «кленовый листочек», и вспомнила, как когда-то им гордилась. По правде говоря, это мой самый ужасный профессиональный компромат (смеется). Я очень долго не воспринимала фотографию всерьез, как дело всей жизни. Осознание того, что это может быть не только хобби, пришло три года назад, когда я снимала для Украинской Недели моды (хоть изначально целилась в PR-отдел). Это был скорее способ попасть в тусовку и справиться с творческим кризисом. Возможно, я бы и не вышла за рамки любительской фотографии, но однажды значимый для меня человек пообещал меня убить, если я брошу это дело, — мой дальнейший путь был предопределен.

Кто из мировых фотографов повлиял на твой стиль?

Мне нравится стилистика Хельмута Ньютона, он часто забивал на правила, свет и экспозицию, при этом не было вылизанности и пошлости, только провокация. Не впечатляют фото, над которыми проделано много работы в плане редактирования. Когда открыла для себя Марио Тестино, его работы стали настоящим примером коммерческой fashion-фотографии. Линдберг — здесь без объяснений. Из современных мне нравятся Synchrodogs, я бы никогда не сняла что-то подобное, но у них крутая эстетика. И, конечно, вдохновляют работы Самсоновой Саши, она пример для многих украинских фотографов.

Какой глянец просматриваешь для вдохновения и новых идей?

Я люблю заграничный глянец, наш меня не впечатляет. Когда нахожусь в Европе, must visit — специализированные магазины с различными модными и не очень изданиями. Не прохожу мимо WMagazine, WMan, ID, Dazed, Kaltblut, список можно перечислять еще долго. Недавно в Берлине удалось достать очень крутой журнал с невероятно яркими и креативными съемками, который издан как книга, в твердом переплете. Сейчас это inspiration на каждый день. Многие съемки просматриваю онлайн.

Был ли опыт съемки на пленочный фотоаппарат?

Меня тенденция «пленки» не задела. Цифровой фотоаппарат дает больше контроля над ситуацией. Это движение прикольное по своей сути, но сейчас каждый, кто взял в руки пленочный фотоаппарат, уже считает себя fashion-фотографом. Когда ты видишь работы таких псевдофотографов, ничего кроме раздражения они не вызывают (смеется). Это как с Терри Ричардсоном, фишка которого — съемка знаменитостей на фоне белой стены. У него много последователей, но не конкурентов. Я к тому, что люди вольны заниматься чем хотят, но иногда не хватает капельки здравого смысла. Если смотреть в масштабах Украины, со вкусом у людей еще есть вопросы. Но если брать определенную прослойку общества, в которой вращаемся благодаря роду деятельности, то постоянно открываешь для себя людей с хорошим вкусом и нестандартными идеями.

С чего началась твоя работа для NVRMIND?

Это газета Димы Комиссаренко. Мы познакомились год назад на фестивале Sziget в Будапеште. В то время я работала журналистом в одном издании, но задумывалась о смене места работы. Дима поделился со мной идеей создания газеты, и я решила, что стоит сделать с ним интервью. В итоге интервью не состоялось, но мы стали вместе творить над газетой NVRMIND. Сейчас я уже на должности редактора и в силе принимать решения.

Расскажи про концепт и посыл газеты NVRMIND?

Правильнее называть не «газетой» и не «журналом», а фанзайном. Мы работаем исключительно с теми людьми и темами, от которых вдохновляешься и горишь. NVRMIND — супернишевый продукт, который продается только онлайн. Начинали мы с прицелом на определенный круг читателей, а не на массовый рынок. Многие не понимают: кто-то высказывает свое резко негативное мнение по поводу эротического контента, кто-то ругается, что краска руки пачкает, кто-то молча перелистывает странички с обнаженными героями и округляет глаза от шока. В первом номере на предпоследнем развороте была очень откровенная съемка. Помню, как я выжидала, когда человек долистает до нее, и наблюдала реакцию — ради этого стоит работать. Последний номер NVRMIND не похож на предыдущие: новый формат, сшитые страницы без полей. Мы с Димой ездили в Берлин, встречались с Марселем Шлаттом, чтобы взять у него интервью и поместить на обложку. Марсель сейчас главный редактор немецкого издания Kaltblut, в прошлом порноактер. В оследнем номере вы найдете Макса Барских и Рому Тимофеева (главный редактор ELLE Man), и съемку с голыми людьми.(смеется)

Почему голые люди?

Это съемка о восприятии сексуальности. Любой человек красив. Не буду рассказывать, что там и как, лучше один раз увидеть. Кстати, запечатлены были не модели, а обычные люди, которые проявили интерес. Для многих это был первый такой опыт.

Когда впервые фотографировала обнаженных людей, что ты чувствовала?

Мне как фотографу было плевать, как это впоследствии воспримут люди. Я боялась, что картинка в голове будет сильно разниться с результатом и заботилась о том, чтобы модели герои чувствовали себя комфортно. Этот страх у меня всегда присутствует. Кстати, перед тем как запечатлеть обнаженных людей, я сама снялась обнаженной. Хотела понять, как чувствует себя человек перед камерой, когда он совершенно голый. Тогда меня фотографировала Майя Ива для лукбука феминистического бренда. На удивление, я была спокойна и уверенна. Это история о любви к себе и принятии себя.

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