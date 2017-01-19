«Союз, созданный в раю»: почему коллаборация Louis Vuitton и Supreme уже стала легендарной

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Казалось бы, что может быть общего у люксового французского модного Дома и бренда, любимого скейтерами, продукция которого на 70% состоит из спортивной одежды? Мужская коллекция Louis Vuitton сезона FW 17-18 показывает: этот тандем создал дерзкие образы, существенно омолодившие целевую аудиторию классической марки. Наряды балансируют на грани традиционной эстетики бренда и провокационного стиля streetwear, приоткрывая мир haute couture для талантливых трендсеттеров и немного сумасшедших лидеров актуальных молодежных движений, у которых раньше не было ничего общего с глянцевой fashion-индустрией.

«Мы рады наконец-то показать эту коллекцию, потому что она готовилась практически год, и все держалось в тайне, — сказал в интервью The Telegraph, главный стилист мужских коллекций Louis Vuitton. — Я давно знаю Джеймса [Джеббию, основателя и владельца марки Supreme], и он всегда был для меня героем».

Союз, заключенный между двумя «королями брендинга» (и правда, кому не знакомо бело-красное лого Supreme и фирменная анаграмма Louis Vuitton с орнаментом из четырехлистного цветка?), в результате породил удивительную смесь стиля абсолютно разных трендовых групп. Классические модели сумок Louis Vuitton мы увидели в фирменном цветовом решении Supreme – вишнево-красном, а также в рисунок из смеси логотипов двух марок. В коллекции были использованы деним, кашемир, силуэты овэрсайз, игра на контрасте цветов, текстур и кроя (от плавных летящих линий свободных рубашек до жестких силуэтов прямых кожаных пальто). Идея хаотичного микса началась с коллаборации в аксессуарах с Supreme и продолжилась в других вещах коллекции. И учитывая волну интереса, которую всколыхнул показ, этим вещам точно суждено стать легендарной точкой отсчета момента, когда границы люкса и streetwear начинают размываться.

Автор: Александра Даруга

Фото: Nowfashion.com