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«Союз, созданный в раю»: почему коллаборация Louis Vuitton и Supreme уже стала легендарной

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Казалось бы, что может быть общего у люксового французского модного Дома и бренда, любимого скейтерами, продукция которого на 70% состоит из спортивной одежды? Мужская коллекция Louis Vuitton сезона FW 17-18 показывает: этот тандем создал дерзкие образы, существенно омолодившие целевую аудиторию классической марки. Наряды балансируют на грани традиционной эстетики бренда и провокационного стиля streetwear, приоткрывая мир haute couture для талантливых трендсеттеров и немного сумасшедших лидеров актуальных молодежных движений, у которых раньше не было ничего общего с глянцевой fashion-индустрией.

«Мы рады наконец-то показать эту коллекцию, потому что она готовилась практически год, и все держалось в тайне, — сказал в интервью The Telegraph, главный стилист мужских коллекций Louis Vuitton. — Я давно знаю Джеймса [Джеббию, основателя и владельца марки Supreme], и он всегда был для меня героем».

Союз, заключенный между двумя «королями брендинга» (и правда, кому не знакомо бело-красное лого Supreme и фирменная анаграмма Louis Vuitton с орнаментом из четырехлистного цветка?), в результате породил удивительную смесь стиля абсолютно разных трендовых групп. Классические модели сумок Louis Vuitton мы увидели в фирменном цветовом решении Supreme – вишнево-красном, а также в рисунок из смеси логотипов двух марок. В коллекции были использованы деним, кашемир, силуэты овэрсайз, игра на контрасте цветов, текстур и кроя (от плавных летящих линий свободных рубашек до жестких силуэтов прямых кожаных пальто). Идея хаотичного микса началась с коллаборации в аксессуарах с Supreme и продолжилась в других вещах коллекции. И учитывая волну интереса, которую всколыхнул показ, этим вещам точно суждено стать легендарной точкой отсчета момента, когда границы люкса и streetwear начинают размываться.

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Louis Vuitton, Fashion Show, Menswear Collection Fall Winter 2017 in Paris

Автор: Александра Даруга

Фото: Nowfashion.com

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