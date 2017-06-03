Cобытия, Мода

Стартовал Mercedes-Benz Odessa Fashion Days 2017

Янина Борисова
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Вчера стартовал седьмой сезон Mercedes-Benz Odessa Fashion Days. Открывала международную Неделю моды дизайнер Anna K презентацией круизной коллекции в Kokon Space. На этих выходных в рамках Mercedes-Benz Odessa Fashion Days 2017 пройдут показы 9 одесских дизайнеров.

Одесса — это вторая модная столица Украины и идеальное место для показа круизных коллекций дизайнеров. На протяжении более чем пяти лет июнь начинается в Одессе в компании модных профессионалов. Mercedes-Benz Odessa Fashion Days — лучшее место зарядиться на весь сезон. Сразу после показов в Одессе мы отправимся в Париж для международных продаж в шоуруме More Dash. Приятно, что именно Mercedes-Benz Odessa Fashion Days откроет модный сезон. Очень жду нового сезона и с радостью оглядываюсь в прошедшие, открывшие замечательные модные имена — Jealousy, WeAnnaBe и многих других. Показы, маркет, вечеринки — все в честь новых коллекций сезона PS 18 на Mercedes-Benz Odessa Fashion Days, — комментирует Наталья Моденова, сооснователь парижского шоурума More Dash.

Сегодня в Одесе никому скучать не придется, свои коллекции в M1 Club Hotel покажут ZOv design (18:00), LUT (19:00), ElenaBurba (19:30) и WeAnnaBe (20:00), а завершится день вечеринкой бренда WeAnnaBe в Central Bar. Второй день Mercedes-Benz Odessa Fashion Days будет не менее насыщенным, он начнется с показа Kapsamun (19:00), затем свои коллекции представят Kristina As (19:30), Pahtusova (20:00) и SSUR (20:30). После этого центр внимания переместится на Преображенскую 34, где пройдет SSUR Party.

Если вы ни разу не были на международной Неделе моды Mercedes-Benz Odessa Fashion Days, предлагаем вам посмотреть фотоотчет с прошлого сезона и начать готовиться к показу ZOv Design.

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Фото: Саша Самсонова

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