Пошаговый макияж от Терезки Фрас

Недавно в Kiev Fashion Institute прошел курс ведущего fashion-визажиста и стилиста по волосам Терезки Фрас. Каждый, кто хотел научиться делать beauty production для съемок, освоить колористику, работу со светом и начать продвижение в индустрии моды, получил необходимые знания за 15 полноценных занятий. Ну а для тех, кто не успел попасть на практический курс, Терезка Фрас пошагово рассказывает, какой макияж делали ее студенты на финальном занятии, используя средства люксовой косметической марки Guerlain.

Шаг 1: Очищаем кожу от загрязнений с помощью молочка демакияжа, чтобы убрать покраснения.

Шаг 2 : Используем базу, так как хорошая база — основа стойкого и качественного макияжа. После наносим сияющий тон.

Шаг 3: Прокрашиваем брови карандашом в тон бровей.

Шаг 4: Делаем акцент на глаза с помощью черного карандаша, обводим глаз по периметру.

Шаг 5: Для губ нам понадобился карандаш темно-бордового цвета (темные цвета в тренде) и помада на тон светлее. После того как нанесли помаду на губы, ее же наносим и на веки.

Шаг 6: Закрепляем макияж тонким слоем минеральной пудры и прокрашиваем ресницы тушью в несколько слоев отдельной кисточкой.

Вуаля! Макияж для студийной съемки готов! А для тех, кто действительно хочет окунуться в fashion-индустрию с головой, ждем вас на курсе Терезки Фрас этой осенью.

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