Искусство, Культура

Стать участником выставки «От селфи к самовыражению» в галерее Саатчи сможет любой желающий

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Вскоре лондонская галерея Саатчи представит выставку «От селфи к самовыражению», посвящённую «истории селфи, от классических мастеров до наших дней». Организаторы позиционируют экспозицию, которая откроется 31 марта и будет действовать до 30 мая, как первое художественное событие подобной тематики. Но нельзя не вспомнить выставку 2016 года, которая также была организована с целью изучения художников и их художественного восприятия себя: «Мир: автопортреты от Рембрандта до Ай Вэйвэя» в Шотландской национальной портретной галерее.

В экспозицию Саатчи войдут работы легендарных художников, известных автопортретами: современного «профессионала перевоплощений» Синди Шерман, постимпрессиониста Ван Гога, англичанки Трейси Эмин и многих других. Стать участниками выставки смогут не только мастера, но и любой любитель снимков на переднюю камеру: на протяжении «От сэлфи к самовыражению» снимки, отправленные на конкурс от Саатчи, будут транслироваться в виде слайдшоу на огромном экране, установленном в галерее.

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