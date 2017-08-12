Страна чудес от Олимпии Ле-Тан в ее новой коллекции для Lancome

Французский дизайнер Олимпия Ле-Тан предлагает вспомнить о парижанке в каждой из нас с помощью новой линии для beauty-бренда Lancome. Коллекцию уже признали «коллаборацией мечты» из-за харизматичной стилизации под ретро.

В поиске вдохновения Олимпия заглянула в архивы Lancome – там она нашла рекламную кампанию, датированную 1935 годом. Изображенный на ней херувим, который был избран Арманом Петитжаном для отражения духа марки, стал решающим толчком для создания линейки Lancome x Olympia Le-Tan.

Каждый из продуктов – будто воплощение романтичности. Несомненно, звездой коллекции является палетка теней: ее дизайн отсылает нас к игривым сумкам самой Ле-Тан, которые сделали ее знаменитой, ведь каждая такая палетка украшена узнаваемой ручной вышивкой. На палетке едва возможно узнать херувима, ведь он обзавелся платьем, розовыми волосами и очками в стиле 60-х.

Еще одной новинкой must-have стала знаменитая помада Absolu Rouge, которой Ле-Тан тоже придала фирменных признаков своего стиля: помада выпущена в форме губ и украшена «следами поцелуя».

В коллекции также представлены три новых металлических оттенка подводки для глаз Artliner, три эксклюзивных оттенка жидкого Matte Shaker для губ, четыре новых версии лака для ногтей Le Vernis и слой-топ с глиттером в форме сердечек by an Amour.

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