Странное дело: как сериал Stranger Things влияет на современную моду

Мода влияет на сериалы или сериалы на моду? Ответить на этот вопрос не проще, чем положить конец дискуссии о причислении моды к видам искусства. Насколько актуальным станет сериал, обычно зависит от одной удачной комбинации. Избранная сценаристами эпоха, герои, которым зритель готов эмпатировать, обязательная привязка к современности и умный, цепляющий сюжет – сложно собрать все это и получить качественный продукт. Но создателям «Очень странных дел» (Stranger Things) это удалось: сериал не только стал хитом в мире сериаломанов, но и уверенно захватывает еще один – мир моды.

Индиана, 1983 год. 12-летнего мальчика по имени Уилл Байерс преследует жуткое существо, затем Уилл бесследно пропадает. Пока его мать умоляет полицию начать поиски, в ее доме начинают происходить странные события, объяснение которым найти очень трудно. В спокойном городке обнаруживаются «подводные камни»: энергетический завод проводит тайное исследование, затем появляется девочка, обладающая суперспособностями. Расследование шерифа пока добавляет больше вопросов, чем ответов, поэтому трое друзей Уилла начинают самостоятельно разбираться в том, что же все-таки происходит.

Звучит очень знакомо, не правда ли? Смесь из sci-fi, 80-х и мистики действительно заставляет поностальгировать, но оригинальность осталась на месте. История Stranger Things заинтриговала всех настолько, что в первые 16 дней дебютные серии посмотрели 8,2 млн человек! Такая новинка не могла остаться незамеченной в мире моды. Знакомьтесь – это Милли Бобби Браун, 13-летняя актриса, которая играет роль той самой девочки с суперсилой по имени Одиннадцать. Связи с fashion-миром она начала налаживать вскоре после премьеры сериала. В сентябре прошлого года ее уже заметили на показе Coach 1941 вместе с Вайноной Райдер (мать Уилла Байерса в «Очень странных делах»).

#StrangerThings at #CoachSpring2017. #NYFW A post shared by Coach (@coach) on Sep 13, 2016 at 6:56pm PDT

Дальше – больше: появление на Coach в качестве гостьи было для Милли только началом. В ноябре Милли Бобби Браун и Финн Вулфхард (в сериале он играет Майка) появились на обложках зимнего номера DAZED. Этот журнал тесно связан со всеми гранями молодежной культуры, а сериалы – это, как известно, значимая ее часть. Так что появление актеров из Stranger Things на обложке не стало сюрпризом: фанаты скорее порадовались тому, что сериал берет новые высоты. Обложку DAZED тогда снял fashion-фотограф Кольер Шорр, а Финн и Милли дали журналу краткие интервью.

Следующим, кто обратил внимание на героев сериала, стал не кто иной, как Раф Симонс. Дизайнер тогда только заступил на пост креативного директора в Calvin Klein, но рабочий процесс в модном доме уже шел полным ходом. Первой коллекцией, которую создал Раф в новой должности, стала капсула Calvin Klein by Appointment – 14 образов, пошитых индивидуально. Параллельно с этой новостью дом тогда объявил, что Calvin Klein ждут большие перемены: «Calvin Klein – это намного больше, чем просто белье и джинсы. Эта линия о чествовании сильной женщины, которая сама может выбрать, кем ей быть сегодня». Вместе с Джулией Нобис, Эбби Ли Кершоу, Натали Вестлинг для лукбука позировала и Милли, одетая в футболку с бахромой и красные брюки.

Сотрудничество Милли с Calvin Klein продолжилось и в достаточно необычном ключе. В июле The XX выпустили клип на песню I Dare You, над которым поработала сильная команда – снимал фотограф Аласдейр МакЛеллан, а режиссировал Раф Симонс. Милли Бобби Браун стала одной из героинь этого видеоролика: он получился легким и мечтательным.

Влияние Stranger Things на моду усиливается все больше. Кроме Симонса сериалом не на шутку заинтересовался Николя Жескьер – еще в сентябре 2016-го он заинтриговал всех, опубликовав в своем Instagram фото с актерами из «Очень странных дел». В подписи Жескьер указал, что всех ждет увлекательный проект, над которым они как раз вместе и работают.

https://www.instagram.com/p/BKsoG43BrtP/

Не секрет, что креативный директор Louis Vuitton питает слабость к теме sci-fi, которая прослеживается в каждой его коллекции для бренда. Для показа сезона SS’18 он решил не ограничиваться абстрактными намеками и создал футболку с афишей Stranger Things. Конечно же, дизайн принта на ней выполнен в стиле 80-х, а главные герои изображены в привычных образах. Скорее всего, Жескьер находится «в режиме ожидания» второго сезона сериала: первая серия выйдет уже скоро, 27 октября.

Мания на «Очень странные дела» не обошла и сегмент масс-маркета. Марка Topshop объединилась с Netflix и создала коллекцию одежды, целиком посвященную Stranger Things: она состоит из 28 предметов одежды. Футболки, свитшоты, кепки, рюкзаки и даже ланчбоксы – все это выполнено в ретростиле, созвучном с самим сериалом. Представители Topshop объяснили свое решение выбрать «Очень странные дела» темой для этой коллекции так: «Сериал имеет культурную значимость; более того, он явно отражает дух современности».

С культурной релевантностью сериала сложно не согласиться. Темы 80-х и научной фантастики сейчас регулярно получают на подиумах все новые и новые интерпретации, ведь мода циклична. Секрет сериала в том, что он избегает прямых цитат из той культуры, которой уже около 30 лет, – вместо этого ее ключевые особенности получают привязку к настоящему времени. Добавьте к этому атмосферу хоррора и мистики, и получите Stranger Things – один из самых популярных сериалов на сегодняшний день.

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