Street wear vs. Soft couture – что происходит с модой в Корее?

Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. Это четыре столицы моды, где создаются тенденции, которым будет следовать весь мир. Тем не менее, интересно посмотреть, как Недели моды в других городах все больше привлекают к себе внимание и становятся центром притяжения. Сегодня среди восходящих стран моды заметно выделяется Южная Корея. А одежду корейских дизайнеров теперь можно найти в Украине — в концепт-сторе SO DODO.

Если присмотреться поближе, можно заметить характерные черты корейской моды — спортивные, но женственные силуэты, фанковые рисунки, причудливые ткани. Это все наталкивает на мысль, что Неделя моды в Сеуле вполне может превзойти любую из знаменитой «четверки».

Для того чтобы проникнуться эстетикой корейской моды, вовсе не обязательно мчаться в шоурумы Сеула. Совсем недавно в Киеве открылся флагманский концепт-стор корейских брендов SO DODO, который основали две fashion-подруги — одна из самых стильных девушек украинского шоу-бизнеса – Надя Дорофеева и основательница Oh My Look! (также соосновательница G.Bar) Лера Бородина. В концепт-сторе представлены молодые корейские бренды, которых на территории Украины больше нигде не найти: Love and Peace, Cats, Hue, Vue, Blanche, I AM J, Bulldog Inchandup, The Bon, New open, Off and On. Кстати, там же можно сделать и make up с прической в G.Bar. Визит в SO DODO вдохновил редакцию FW-Daily задуматься о моде в Корее и разобраться в ее уникальности.

Уличная мода в Корее опережает мировые бренды на несколько лет. Пожалуй, стиль жителей этой страны для европейцев покажется довольно экзотичным. Уникальное чувство стиля позволяет корейцам носить спортивные штаны под шорты или пуховик поверх пальто. Яркие цвета, спорт-шик, блестки и шубы — отголоски американской культуры r’n’b и hip-hop прочно закрепились на улицах Сеула. Несочетаемые на первый взгляд и эксцентричные при внимательном рассмотрении образы приковывают взгляд моментально.

Среди самых ярких корейских дизайнеров можно выделить D.Gnak, Mi Sun Jung, Blindness , Yohanix, Beom, Jenny Park, Kwak Hyun Joo, Beyond Closet, Kyu Yong Shin, Jong Taek Lee.

Кстати, мужская одежда не менее привлекательна и сильна в Корее, чем женская. Почти половина брендов, представленных на Сеульской Неделе моды, демонстрировала мужские коллекции. Один их них — Vlades — представил свободные пальто и куртки черного цвета. Базовые цвета являются основой для бренда, который балансирует «на границе уличной и высокой моды».

Примечательно, что корейский рынок движим молодежью и меняется с невероятной скоростью. Формат see now — buy now здесь широко представлен. Правильный подход к уличной моде делает корейских дизайнеров все более привлекательными для крупнейших международных фирм-покупателей.

Адрес SO DODO: Ул. Мечникова 6

Instagram: https://www.instagram.com/sododo.official/

Фото: Таня Чорненькая

Модель: Лиза

Make Up/Hair: G.Bar

