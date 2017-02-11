Свободный вход и стоячие места на показе Alexander Wang FW 17-18

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В этом сезоне Александр Вэнг решил поддержать тренд на открытые показы, предложив своим гостям выбрать любое место, которое придется им по душе или, как минимум, будет свободно. Дизайнер не отправлял приглашений и не давал интервью – на показе царила полна демократия.

Коллекция Alexander Wang FW 17-18 прошла под лозунгом no afterparty. Именно эти слова были написаны на футболке, в которой сам дизайнер появился на подиуме. Осенне-зимняя коллекция выполнена в черном цвете, и именно стилистика total black еще больше подчеркнула смелое, громкое, если не сказать рокерское, настроение линейки. Если открывали показ строгие женские костюмы, то дальше дизайнер продемонстрировал обтягивающие комбинезоны, кожаные брюки, джинсовые куртки и полупрозрачные платья в сетку. На подиуме появились модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер, а также украинка Ирина Кравченко.