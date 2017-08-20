Новости моды

Связь природы и технологий в новой рекламной кампании adidas Y-3

Даша Гребенюк
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Едзи Ямамото не боится говорить на злободневную тему. Сегодня мир увидел снимки рекламной кампании осенне-зимней коллекции Y-3, показанной в начале года на парижской Неделе моды, и все они полны контрастов.

Дизайнер не боится сочетать несочетаемое: в этой рекламной съемке он создал компиляцию из природных деталей — свежей земли, травы, камней и помещений индустриального здания. На этом фоне модели прыгают и танцуют в одежде adidas Y-3 — на снимках мы снова замечаем, насколько безупречно в дизайнах Ямомото сочетаются спорт и футуризм.

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