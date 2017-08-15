Без воды, ткани и реального шопинга: какие новые технологии использует модная индустрия

Модные бренды выжидали, когда покупатель привыкнет к онлайн-магазинам, способным подобрать одежду под индивидуальные параметры, к коллекциям, напечатанным на 3D-принтере, и к особому способу шитья. Как потребители мы с осторожностью относимся к возникающим технологиям на рынке и не готовы попрощаться с магазинами, наполненными одеждой из синтетики.

Пока мы учимся воспринимать новое, за рубежом уже вовсю его покупают. В начале весны стало известно, что в продажу поступит коллекция от шведского бренда H&M, ткани для которой были полностью сделаны из переработанного мусора. Вслед Adidas выпустил пару кроссовок, подошва которых печатается на 3D-принтере: в процессе полимерная резина выливается в необходимую форму и закрепляется с помощью ультрафиолетового света. Еще в конце 90-х британский дизайнер Александр Маккуин предугадал тренд на футуризм. В 1999 году вышло сразу две коллекции его авторства для брендов Givenchy и Alexander McQueen, где он использовал светодиоды, роботов и сложный крой. Позже, в 2006 году, была представлена линия, которую открывала не живая модель, а голограмма Кейт Мосс в воздушном платье.

Чего мы еще не знали о новых технологиях в модной индустрии и как скоро мы сможем пользоваться результатами разработок?

3D-печать

Футуристы пророчат 3D-печати большое будущее: принтеры будут стоять в каждом доме, реальные магазины исчезнут, а производство будет экологически чистым. Идеальное будущее идеального потребительского общества. Процесс печати одежды происходит следующим образом: в принтере создается 3D-модель нужного изделия, дальше в камеру напыляется жидкий тканевый раствор, который состоит из полиэстера и хлопка. Материал под влиянием электрического поля оседает на образце и застывает. Такая одежда полностью будет соответствовать вашим параметрам, а если она повредится или надоест, ее можно снова поместить в принтер и переделать.

Минусы в том, что такая одежда для нетребовательного покупателя, которому трех вариантов ткани и фасонов будет достаточно. Создать майку, джинсы или платье он сможет, а вот бархатный костюм или шелковую блузку с рюшами вряд ли. Продвигать 3D-печать в моде пытается нидерландский дизайнер Айрис Ван Херпен. Ее футуристические наряды удивляют формами и материалами. Однако напоминают скорее сценические образы и мало пригодны для обычной жизни.

Вещи, напечатанные на 3D-принтере, не имеют вариаций и выглядят одинаково, будто созданные из пластмасовой сетки. Как покупателям нам хочется выглядеть уникально и каждый раз по-разному. Количества существующих тканей нам достаточно, единственная проблема — в производстве и скорости. Плюс печати — мы сможем получать одежду быстрее и не выкидывать тонны лишних кусков ткани. Кроме этого, мы откажемся от натуральной кожи и меха, хотя пока неизвестно, как их заменят принтеры. Сложности появятся на рынке труда, когда в работе швей, дизайнеров, закройщиков индустрия не будет нуждаться. Промышленный дизайнер Джошуа Харрис полагает, что в будущем нам не нужны будут ни шкафы, ни стиральные машины, ни гладильные доски — только домашний 3D-принтер.

Разумный крой — технология DPOL

Жакет, скроенный по технологии разумного кроя

Разумный крой — это технология шитья, которую изобрел индийский дизайнер Сиддхартха Упадхьяя. Швейный станок подключают к компьютеру и задают шаблоны, далее станок ткет части изделия, которые после сшиваются вручную — в итоге получается готовый текстильный продукт без отходов. Такая одежда выходит уникальной и не поддается копированию, а природные ресурсы остаются в целости. Технология сокращает время работы почти на 50% и сохраняет 70–80% воды по сравнению с привычным производством одежды.

Виртуальные примерочные

Одна из наибольших проблем онлайн-магазинов — высокий процент возврата товаров. Причинами могут стать плохое качество вещи, несоответствие ожиданиям или — чаще всего — размеру. Онлайн-магазинам легче предоставить широкий выбор одежды и удобную навигацию, но сложнее угадать с особенностями фигуры покупателя. На помощь приходят программисты. На Западе уже создано ряд приложений, которые предлагают услуги виртуального стилиста или поиск магазинов с нужными вам параметрами и моделями. Среди них можно назвать Fits.me, Stylewhile, Clothes Horse и другие. Подобные приложения помогают выбрать нужную вещь, что приглянулось и владельцам онлайн-магазинов. Многие торговые точки уже применяют практику онлайн-примерочных, что позволило сократить потери почти на 30%.

AirDye

Коллекция бренда Costello Tagliapietra

AirDye — процесс окрашивания без использования воды, разработанный американской компанией Colorep. AirDye вживляет красители в волокна ткани под давлением воздуха. Краситель наносят на разогретую ткань, его молекулы не остаются на поверхности, а сразу впитываются внутрь волокна. Таким образом, одежду с нанесением краски способом AirDye можно стирать при любой температуре и не боятся изменения цвета. Технология поможет сократить выброс текстильной продукцией токсических веществ в океан на 72%. Пока применить это окрашивание возможно только на синтетическую ткань и только на территории США, чем и пользуются такие бренды, как Costello Tagliapietra, Patagonia, Argenti, Miss Peaches и A Lot To Say.

Модная индустрия пытается угнаться за желаниями покупателей и создать идеальный баланс между экологичностью, продуктивностью и эстетичностью, но новые технологии скорее являются исключением из правил, чем обыденным делом. Возможно, покупатели еще не привыкли к таким переменам, а мода не хочет отказываться от одежды из тонкого шелка на пользу 3D-принтеру?

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