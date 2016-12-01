Тамара Рыженко: «Изменения всегда возможны, если мы будем в первую очередь менять себя»

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Украинская модель Тамара Рыженко живет и работает в Нью-Йорке. Свои кастинги и показы, включая Hood by Air, Rick Owens, Marissa Webb, Guo Pei, она документирует в своем видеоблоге, где подробно рассказывает обо всех тонкостях и особенностях работы в индустрии моды. Специально для FW-Daily Тамара рассказала о своей карьере, целях на 2017 год, а также о проблемах модельного бизнеса в Украине.

О неделе моды сезона S/S’17:

Для меня этот сезон был немного особенным, потому что именно с него начался мой видеоблог. Мне было очень интересно снимать, благодаря этому я с другой стороны посмотрела на весь процесс отбора моделей и стала проще к этому относиться. Моделей очень много, кастинг-директора ищут свежую кровь. От тебя мало что зависит, главное — просто быть в форме и не переживать. Я всегда себя представляла на показе Valentino, было бы неплохо на него попасть.

О 2016-м и целях:

2016 год запомнился изучением Бруклина (за один лишь год я успела пожить в 8-ми разных районах) поездками в Париж, показом Rick Owens и HBA, изменением своего образа жизни и образа жизни моих близких (мой муж стал веганом, а брат — вегетарианцем). До конца 2016 года еще 10 дней, впереди мой День рождения — уверена, случится еще много вещей, которые я тоже запомню. Одна из целей на 2017 — пробежать марафон. Еще я всегда себя представляла на показе Valentino, было бы неплохо попасть и на него.

О вегетарианстве и рационе питания моделей:

Я стала веганом ровно год назад, в декабре 2015 года. Это было самое лучшее решение в моей жизни после того, как я ответила «да» на вопрос своего (уже) мужа. Я невероятно люблю животных и то, что я перестала их есть, было логично. Мое любимое — веганская пицца, но я исключительно редко ее себе позволяю (пока всего два раза). Она очень вкусная и ничем не хуже обычной. Мой обычный рацион — это салат с тофу, авокадо, бобами и овощами, посыпанный кунжутом и семечками. Перед неделей моды и после нее мой рацион отличается: к неделе моды я готовлюсь и худею, ограничиваю потребление многих продуктов, таких как орехи и злаковые (хлеб и сладкое я и так не ем), а вечером ем только фрукты, а после — сначала «отъедаюсь», а потом прихожу в свой нормальный режим и ем все, что считаю полезным. Не знаю как у других моделей, но у меня так. В следующем сезоне я сделаю упор на спорт.

О проблемах модельного бизнеса в Украине:

Деньги. В Украине такой уровень экономики — платят меньше не только моделям, а всем. Вторая проблема — забота. Я думаю, что проблемы связаны, в первую очередь, с людьми и с их культурой, менталитетом и отношением к другим. В Америке, например, по закону всех должны кормить. Не было ни разу, чтобы я осталась голодная на работе — в Украине же модели голодают практически всегда. Изменения возможны, если мы будем начинать их с себя. Дабы улучшить качество работы модельного бизнеса, следует просто хорошо работать и делать это с любовью.

О вдохновении:

Стыдно признаться, но я читаю не так много. Я больше смотрю фильмы. Документальные — «Земляне», «Скотозаговор», «Корпорация Еда», «Дом», «Двойная порция» и самый фильм, под впечатлением от которого я нахожусь до сих пор, — «Бухта». Из последнего, что читала — Оруэлл «1984» и «Animal Farm» на английском языке, сейчас читаю «Китайское исследование».

Автор: Екатерина Горбенко