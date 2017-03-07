Коллекции

Танцевальный финал на показе Stella McCartney FW 17-18

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Во время вчерашнего шоу Стелла Маккартни покорила гостей не только ярким, танцевальным финалом показа под песню «Faith!» британского музыкального исполнителя Джорджа Майкла, но и самой коллекцией, наполненной ключевыми приемами бренда. На этот раз Маккартни делает акцент на своих английских корнях. Отсюда на подиуме появляются классические жакеты в клетку, стеганые куртки в комплекте с шелковыми платками, напоминающие образ королевы Елизаветы II, хлопковые белоснежные рубашки, брючные комплекты, а также тренчкоты прямого кроя.

На протяжении всей своей дизайнерской карьеры Стелла использовала иллюстрации лошадей на ткани лишь в одной коллекции Chloé, однако, для осенне-зимнего сезона 2017-18 дизайнер решила вновь задействовать данный принт, добавив ему больше динамики за счет насыщенных оттенков и просторных фасонов. Еще одно смелое решение Стеллы — нежная полупрозрачная тюль и кружева, которые использовала команда Маккартни при пошиве топов и платьев с белоснежными ретро бюстгальтерами. Так как Стелла является вегетарианкой, ярой противницей охоты и употребления в пищу и в других целях мяса и меха, а также кожи животных, свою коллекцию она наполнила обувью и объемными сумками-шопперами исключительно из искусственных материалов.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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