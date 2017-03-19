Красота, Парфюмерия

Топ-7 новых ароматов этой весны

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Пришла пора свежих запахов и незабываемых впечатлений. Всю зиму парфюмеры трудились, смешивали разные ароматы и подбирали нужные ноты, чтобы с приходом весны вы облачили себя в новые эссенции с той же легкостью, с какой на деревьях распускаются цветы. Редакция FW-Daily сделала подборку из 7 самых притягательных ароматов этой весны.

Miu Miu L’eau Bleue

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Более легкая и воздушная версия аромата лилии от MiuMiu, в обновленном синем флаконе.
$90

Carolina Herrera Good Girl

imageПарфюм больше похож на деталь домашнего декора, чем на beauty-продукт. Но аромат удивит вас еще больше, чем флакон: смесь жасмина, семен какао и боба тонка оставят после вас свежий сладковатый шлейф.
$115

Ex Nihilo Devil Tender

imageВ новом женском аромате Devil Tender цветочный аромат перекликается с нотами грейпфрута, персика, экстракта белого кедра и ванили.
225$

Sisley Paris image

Вам придется по вкусу новый аромат от Sisley Paris, если вам все время не достает взрыва свежести. Белый бергамот и розовый перец в сочетании с мускусом собраны для вас в бодрящем аромате Izia.
$100

Clean Reserve Citron Figimage

 

Новый аромат от Clean Reserve хочется просто попробовать на вкус. Имбирь, фига, лимон, мандарин и мята — чем вам не летный коктейль?

$95

Donna Karan Liquid Cashmere

imageСтойкий аромат от Donna Karan не испарится даже к концу дня (можете на него положится), он –воплощение свежести океанского воздуха и морского бриза.
$112

Vilhelm Don’t Tell Jasmine

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Аромат-унисекс Don’t Tell Jasmine предназначен для любителей острых ощущений и наполнен нотами лимона и кир рояля в сочетании с жасмином и мускусом.
$245

Подготовила Янина Борисова

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