Топ-7 новых ароматов этой весны

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Пришла пора свежих запахов и незабываемых впечатлений. Всю зиму парфюмеры трудились, смешивали разные ароматы и подбирали нужные ноты, чтобы с приходом весны вы облачили себя в новые эссенции с той же легкостью, с какой на деревьях распускаются цветы. Редакция FW-Daily сделала подборку из 7 самых притягательных ароматов этой весны.

Miu Miu L’eau Bleue



Более легкая и воздушная версия аромата лилии от MiuMiu, в обновленном синем флаконе.

$90

Carolina Herrera Good Girl

Парфюм больше похож на деталь домашнего декора, чем на beauty-продукт. Но аромат удивит вас еще больше, чем флакон: смесь жасмина, семен какао и боба тонка оставят после вас свежий сладковатый шлейф.

$115

Ex Nihilo Devil Tender

В новом женском аромате Devil Tender цветочный аромат перекликается с нотами грейпфрута, персика, экстракта белого кедра и ванили.

225$

Sisley Paris

Вам придется по вкусу новый аромат от Sisley Paris, если вам все время не достает взрыва свежести. Белый бергамот и розовый перец в сочетании с мускусом собраны для вас в бодрящем аромате Izia.

$100

Clean Reserve Citron Fig

Новый аромат от Clean Reserve хочется просто попробовать на вкус. Имбирь, фига, лимон, мандарин и мята — чем вам не летный коктейль?

$95

Donna Karan Liquid Cashmere

Стойкий аромат от Donna Karan не испарится даже к концу дня (можете на него положится), он –воплощение свежести океанского воздуха и морского бриза.

$112

Vilhelm Don’t Tell Jasmine



Аромат-унисекс Don’t Tell Jasmine предназначен для любителей острых ощущений и наполнен нотами лимона и кир рояля в сочетании с жасмином и мускусом.

$245

Подготовила Янина Борисова