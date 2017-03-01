Цветная пряжа в коллекции Maison Margiela FW 17-18

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После зрелищной коллекции haute couture Spring 2017, представленной в январе 2016 года, креативный директор бренда Maison Margiela — Джон Гальяно продемонстрировал новую линию одежды для осенне-зимнего сезона. Традиционно в центре внимания экспериментальной лаборатории идей Джона — деконструкция, перфорация на ткани и сложные фасоны. Несмотря на эти элементы, в новой коллекции появились и более функциональные, простые по крою вещи такие, как черный oversize свитер, джинсы со стрелками, а также классический брючный костюм. Однако, даже самые простые вещи в исполнении Гальяно выглядят как необычные изобретения.

На этот раз шоу открыла австралийская модель Джессика Пиктон Варлоу в классическом двубортном тренчкоте с коричневыми, круглыми пуговицами и сердцевидном вырезе на груди. Образ дополняли белоснежные туфли-лодочки. К слову, разнообразных вырезов на одежде было немало, к примеру, на бейсбольной куртке очертания необычных вырезов напоминали знак мира. Что касается оформления, Гальяно сосредоточился на верхней одежде, которую разнообразил хаотичной вышивкой и цветной пряжей. Некоторые из этих деталей нашли свое отображение не только на одежде, но и на головных уборах. Незаменимым атрибутом коллекции стала обувь с раздвоенными носками, а также объемные по размеру, кожаные сумки.

Подготовила Екатерина Горбенко