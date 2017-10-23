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«Ты всегда будешь в моем сердце»: Джейк Джилленхол в образе отца в рекламном ролике Calvin Klein

Иванна Петрович
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Семейные ценности часто эксплуатируются в рекламных кампаниях, не стал исключением и модный Дом Calvin Klein. В начале октября стало известно, что американский актер Джейк Джилленхол стал амбассадором бренда, для которого снялся в рекламной кампании аромата Eternity. На фото актер изображает отца, позируя в обнимку с темнокожей супермоделью  Лией Кебеде и экранной дочкой Лейлой. Как сообщали представители марки, кампания посвящена ключевым идеям Eternity Calvin Klein: любви, близости и другим ценностям, актуальным во все времена.

Спустя несколько недель в сети появилось видео рекламы, который снял режиссер Кэри Фукунага. В 60-секунном ролике Джилленхол появляется в роли любящего отца, который, играя с дочерью, читает за кадром стих Э. Э. Каммингса.

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