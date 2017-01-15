У Tiffany & Co появился новый креативный директор

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Рид Кракофф занял должность креативного директора Tiffany & Co. На новой позиции Риф будет курировать не только дизайн украшений, но и работу магазина, онлайн-торговлю, рекламу и маркетинг.

«Благодаря необыкновенному таланту Рида и его глубокому знанию американской истории и роли Tiffany в ней, его ожидает большой успех на новой должности, – говорит исполнительный директор компании Фредерик Кюменал. – Его богатый опыт и креативный подход поможет развитию Tiffany на глобальном уровне».

Будучи трехкратным победителем премии Совета модельеров Америки, Кракофф добился популярности благодаря своей работе в Coach на должности исполнительного креативного директора. Позже дизайнер запустил собственный одноименный бренд, который закрыл в апреле прошлого года.

«Для меня огромная честь присоединиться к команде Tiffany и полностью посвятить себя работе с легендарным брендом», — говорит Риф Кракофф.

Креативный директор Tiffany & Co. Франческа Амфитеатроф с этого дня официально покидает компанию.

Подготовила Анастасия Малая