Украинский фотодуэт создал лукбук для сувенирной коллекции Леди Гаги

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Украинский дуэт фотографов Synchrodogs, который за короткий промежуток времени стал обладателем многих украинских и зарубежных премий, а так же победил в конкурсе Best Fine Art Photographer от Vogue Italia и отснял лукбук для коллекции Леди Гаги.

После того, как Леди Гага стала лицом ювелирного бренда Tiffany&Co и ее нашумевшего выступления на церемонии «Гремми», певица решила остаться в центре внимания и напомнила о себе, как о дизайнере. За дизайном для новой линейки она обратилась к производителям мерчендайза Bravado. Чтобы сделать продукцию еще более сногсшибательной, чем в прошлый раз, к работе подключилась креативная студия Lobster Eye. Результатом совместных усилий стала коллекция Joanne, которой дали имя предстоящего для певицы мирового турне. В линейку вошли самые разнообразные вещи: от футболок до украшений, с ценовой политикой от $12 до $100. Приобрести их можно на официальном сайте Леди Гаги.

Подготовила Янина Борисовна