Kiev Fashion Institute

В Киеве пройдет ежегодный Kiev Fashion Business Forum

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Mercedes-Benz Kiev Fashion Days давно зарекомендовал себя, как площадка для развития и продвижения дизайнеров за границей. Чтобы ускорить процесс интеграции и избежать распространённых ошибок, команда Kiev Fashion Institute собрала ряд успешных кейсов о том, как воплотить идею в успешный на мировом рынке продукт.

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С 3 по 5 февраля в рамках международной недели моды в КВЦ Парковый состоится бизнес конференция международного уровня — Kiev Fashion Business Forum — образовательная площадка как для начинающих игроков, так и для профессионалов fashion-индустрии.

На протяжении 3 дней в Киеве состоится более 20 лекций на актуальные темы по созданию и развитию собственного бизнеса на локальных и международных рынках.

«Наши форумы уже стали традиционной площадкой для знакомства и общения представителей модной индустрии. К нам приходят серьезные бизнесмены, чтобы найти проекты для инвестиций, молодые компании, чтобы набраться необходимых знаний, начинающие любители моды, которые очень скоро станут движущей рабочей силой индустрии. Наша цель дать знания и сэкономить время всех тех, кто готов строить новые проекты и побеждать с ними. Kiev Fashion Business Forum в этот раз построен так, чтобы у предпринимателя было ясное понимание того, как из своей идеи построить бизнес. Первый день посвящен тому, как и где брать инвестиции, второй день как настроить производство, и третий день как продавать и продвигать в интернете», ー говорит Дарья Шаповалова, идеолог Kiev Fashion Business Forum.

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Впервые на одной площадке выступят представители крупнейших компаний — Google, YouTube, VK Украина, Viber, Imatex, CHARISMA Fashion Group, Sammy Icon, шоурум More Dash, Look At Media и многие другие. Топ-профессионалы рынка очертят главные проблемы бизнес-сектора индустрии моды и их возможные решения на примерах действующих бизнесов.

«Наша задумка проста: дать человеку знания о том, как превратить идею в действующий бизнес. Причем, не только локальный, но и международный. Команда собрала спикеров, которые имеют опыт и экспертизу построения проектов с нуля, чтобы раскрыть максимальное количество “подводных камней” и показать, как что-то маленькое вырастает в большой проект. А еще мы собрали целый digital day, в рамках которого представители крупнейших интернет-компаний расскажут о современных возможностях сети и примерах их использования. В целом, Fashion Business Forum — это три дня полезной информации и дельных советов от практиков, а не теоретиков», — объяснил куратор Kiev Fashion Business Forum Илья Кабачинский.

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Программа и список спикеров Fashion Business Forum доступны на официальном сайте Kiev Fashion Institute.

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