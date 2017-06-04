В КОКОН Space открылся корнер бренда Anna K

В эту пятницу в Kokon Space в рамках Mercedes-Benz Odessa Fashion Days была представлена коллекция Spring Summer 2017 дизайнера Anna K. Наряду с этим в магазине стартовали продажи вещей бренда, которые продлятся около месяца.

«В Kokon Space открылся мой корнер, который будет работать на протяжении целого месяца. Я давно знакома с Ольгой Шпирт, мы часто встречаемся на Неделях моды в Париже и Милане, возможно, даже представим коллаборацию, уже есть несколько идей. Также для поддержки продаж я решила сделать презентацию своей коллекции Spring Summer 2017. На ее создание меня вдохновила актриса Джейн Биркин. После Mercedes-Benz Odessa Fashion Days я вернусь в Киев с новыми силами, где уже готова новая PS коллекция, которую я повезу в Париж на sales-сезон. Открою маленький секрет: следующая коллекция будет посвящена Ромео и Джульетте», — поделилась впечатлениями дизайнер Anna K.